Mientras se define el futuro de Úbeda, la nueva baja que sufrió Boca

Después de pasar por Quilmes, donde también estuvo a préstamo, se marcha del Xeneize para continuar con su carrera por la Primera Nacional.

Por Julián Mazzara

Gabriel Aranda disputó la Copa Libertadores con Boca.
© IMAGO/NurPhotoGabriel Aranda disputó la Copa Libertadores con Boca.

Juan Román Riquelme continúa jugando al misterio con la continuidad de Claudio Úbeda como director técnico de Boca, aunque no se puso en contacto con ningún otro entrenador que pudiera tomar las riendas del plantel a partir del próximo año.

Los jugadores se reencontrarán a partir del próximo viernes 2 de enero, día en el que comenzará la pretemporada. Por ahora, al mando del Sifón. Pero uno de los que tendría que presentarse en las instalaciones de Boca Predio, no lo hará porque se marchará hacia otra institución.

Luego de sus pasos por Banfield y Quilmes, donde en ambos clubes estuvo a préstamo, Gabriel Aranda continuará con su carrera en la Primera Nacional, donde Racing de Córdoba será su nueva institución. Y también por medio de una cesión por una temporada.

Hasta fines de 2026, el defensor surgido de las inferiores del Xeneize, se encontrará en el elenco que comanda Pablo Fornasari. Eso sí, resta conocerse si la operación tendrá opción de compra, ya que en sus últimas cesiones no hubo alguna.

El contrato de Gabriel Aranda con Boca

Más allá de su salida a préstamo, debido a que el vínculo de Gabriel Aranda culminaba en diciembre de 2025, se extendió por un año. Aún restan definir pequeños detalles sobre su salida hacia el club cordobés, pero está todo encaminado para que juegue en la Primera Nacional.

DATOS CLAVES

  • Gabriel Aranda se marcha a préstamo a Racing de Córdoba hasta fines de 2026.
  • La pretemporada de Boca comenzará el viernes 2 de enero con Claudio Úbeda.
  • Juan Román Riquelme mantiene la incógnita sobre la continuidad del DT para el próximo año.
julián mazzara
Julián Mazzara

