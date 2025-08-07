Es tendencia:
Boca Juniors

Miguel Ángel Russo lo iba a poner de titular ante Racing, entrenó diferenciado y alarmó a todo Boca

El futbolista quedó en duda para lo que será el clásico donde Boca, ante Racing, buscará romper la racha de 11 partidos sin triunfos.

Por Julián Mazzara

El Changuito Zeballos entrenó diferenciado y está en duda ante Racing
El Changuito Zeballos entrenó diferenciado y está en duda ante Racing

Boca está preparándose para enfrentar a Racing, este sábado a las 16:30, en La Bombonera y buscará romper la racha de 11 partidos sin victorias. Pero cuando Miguel Ángel Russo comenzaba a tener más certezas que dudas, en la práctica de este jueves se complicó todo.

Durante lo que fue el entrenamiento del miércoles, donde Russo probó al posible equipo que colocaría en Brandsen 805, Exequiel Zeballos sufrió un golpe en la rodilla y en la jornada de la fecha debió trabajar de manera diferenciada. A raíz de ello, su presencia ante la Academia quedó completamente en duda.

El Changuito formó parte de la dupla de ataque junto a Miguel Merentiel, pero ante el dolor en la zona, desde el cuerpo técnico decidieron preservarlo y ahora no está asegurado que pueda estar entre los convocados, algo que recién se conocerá en la jornada del viernes.

Lo que más preocupa a Russo y sus colaboradores es que el santiagueño tiene un amplio historial de lesiones, e iba a tener su primera titularidad desde lo que fue el penoso encuentro frente a Auckland City en el Mundial de Clubes. Pero ahora deberá esperar a ver cómo responde en el último entrenamiento de la semana.

El Changuito Zeballos está en duda vs. Racing.

El Changuito Zeballos está en duda vs. Racing.

Los números del Changuito Zeballos en Boca

Exequiel Zeballos, que es el primer juvenil que debutó durante la gestión de Juan Román Riquelme, lleva 114 partidos disputados con la camiseta de Boca: anotó 11 goles y aportó la misma cantidad de asistencias.

Las lesiones del Changuito Zeballos en Boca

Desde que debutó como profesional, sufrió cinco lesiones y fue en la temporada 2022-2023 donde peor la pasó: producto de tres complicaciones físicas, estuvo 292 días afuera de las canchas.

  • 11/10/2023 hasta 30/06/2024: Rotura de ligamentos cruzados – 264 días afuera de las canchas
  • 17/04/2023 hasta 13/07/2023: Lesión de rodilla – 88 días afuera de las canchas
  • 12/02/2023 hasta 13/04/2023: Rotura del menisco externo – 61 días afuera de las canchas
  • 11/08/2022 hasta 31/12/2022: Fractura de tibia – 143 días afuera de las canchas
  • 22/07/2021 hasta 29/07/2021: Cuarentena por COVID-19 – 8 días afuera de las canchas
julián mazzara
Julián Mazzara

