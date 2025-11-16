La emoción de Nacho Russo al recordar a su padre tras el triunfo de Boca ante Tigre: “Debe estar contento”

En el partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Boca venció 2-0 a Tigre con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani para cerrar la fase regular. Sin embargo, no fue lo único que ocurrió. Es que Ignacio Russo visitó La Bombonera por primera vez desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y protagonizó una emocionante, sensible y particular jornada.

En un encuentro en el que el Xeneize fue superior durante prácticamente todo el trámite y recién sobre el final pudo reflejarlo en el marcador, al mismo tiempo había otras cosas en juego, como la situación del delantero. En lo que fue un cotejo pobre en lo colectivo del elenco visitante, Nacho fue el mejor futbolista del Matador y al término del duelo rompió el silencio ante los medios.

Lo cierto es que Ignacio habló con ESPN y, entre lágrimas, confesó: “Emocionalmente es muy fuerte. Él estaba acá hace poquito. Pero yo tenía que cumplir, estoy en Tigre y tenía que jugar“. Mientras intentaba calmarse y no llorar, continuó: “Obviamente tuvo un condimento especial en lo previo, después cuando arrancó el partido me enfoqué en tratar de ganar”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el atacante de 24 años amplió su discurso al respecto. “Sé que está acá conmigo“, expresó con la voz quebrada ante el complejo momento que atraviesa por la pérdida de su padre. Inmediatamente después, tomó fuerzas para seguir hablando y, sobre Miguelo, manifestó: “Debe estar contento que quedaron primeros”.

La palabra de Nacho no terminó ahí, sino que siguió. Entendiendo que era una jornada muy especial, a pesar de lo complicado que fue en lo personal por la muerte de Russo, se tomó unos segundos y reflexionó: “Veré si puedo disfrutar algo más dentro del enojo, que me lo permita porque esto no se vuelve a repetir, entonces voy a tratar de disfrutar lo que más pueda”.

Además, confesó que en La Bombonera estaba el hombre que encontró la casaca con la que Boca homenajeó a Russo días después del fallecimiento. “Estaba Santiago, el chico que rescató la camiseta, junto a su familia. Ahora viene al vestuario y me la va a entregar“, adelantó Nacho. “Justo en la semana previa, en Uruguay, donde íbamos siempre con él”, añadió entre lágrimas.

