Nacho Russo reveló el gesto que tuvo Riquelme para cumplir el último deseo de Miguel como DT de Boca: “No lo podíamos creer”

El pasado 8 de octubre el fútbol argentino vivió una jornada muy triste tras conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, todavía en el cargo como entrenador de Boca. Ahora que ya pasó más de un mes, su propio hijo rompió el silencio y reveló datos desconocidos hasta el momento sobre el vínculo que tenía su padre con Juan Román Riquelme, que tuvo varios gestos solidarios.

Ya se conoció en su momento, que Miguelo no quería dejar de ser director técnico del Xeneize, además de mantenerse ligado al fútbol de forma constante ya que era lo que lo hacía feliz. También había salido a la luz que en sus últimas horas de vida, él mismo había pedido mantenerse vestido con la indumentaria del conjunto de la ribera. Y ahora, Ignacio Russo confesó más datos.

Lo cierto es que Nacho habló en exclusiva con ESPN y reveló hechos desconocidos sobre gestos que tuvo Riquelme para con Russo y su familia en el momento más delicado. “Nosotros en la familia no podíamos creer el trato que tuvieron hacia él“, expresó. No dejó afuera a los jugadores y sumó: “No solo los futbolistas, sino que también la comisión directiva y todo el mundo”.

Miguel Ángel Russo, junto a su hijo Ignacio. (Foto: El Gráfico)

En cuanto a lo que respecta al presidente de Boca, que en 2007 fue dirigido por Miguel en aquella recordada Copa Libertadores que lo tuvo como máxima figura, el ahora delantero de Tigre deslizó: “Él y Román tenían una relación especial”. Pocos segundos más tarde, pero sobre esa misma idea, Ignacio añadió: “Un poco Román se lo devolvió con todos los gestos que tuvo”.

Claro que su discurso no quedó allí y en la misma línea, amplió: “Hay muchos más, pero algunos soy muy personales y quedan puertas para adentro“. Si bien se negó a contar algunos de ellos porque fueron considerados privados para la familia, Nacho volvió a insistir. “Pero la verdad que esos gestos que tuvo él eran para sacarse el sombrero”, repitió inmediatamente después.

Para empezar a finalizar su discurso sobre su padre, sin titubear, sentenció: “Mi papá quería estar dirigiendo en Boca“. Con el claro objetivo de aclarar que ese era el último gran deseo que tenía en vida, Nacho Russo fue tajante una vez más. “Nosotros sabíamos que si él no dirigía no iba a estar feliz. Era peor si no estaba dirigiendo, él quería irse así”, cerró sobre Miguel.

Cabe recordar que este domingo Nacho Russo enfrenta a Boca por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, ya que es futbolista de Tigre. No solo que es parte del plantel, sino que es uno de los jugadores más destacados y el goleador del equipo, por lo que su presencia es fundamental. Para destacar, reveló que no gritaría un gol por el cariño y el trato del club para con Miguel.

DATOS CLAVE