¿Miguel Ángel Russo no dirige más a Boca?

Miguel Ángel Russo encendió las alarmas del Mundo Boca y de todo el fútbol argentino en las últimas semanas con cuestiones relacionadas a su salud. Tras el partido ante Aldosivi en Mar del Plata, donde no se lo vio bien en el banco de suplentes, el entrenador xeneize se fue a hacer estudios por una infección urinaria y quedó internado durante poco más de tres días.

Sin haber entrenado al plantel, y apenas un día después de haber salido de la clínica, Miguel viajó con la delegación a Rosario para el duelo ante Central. La semana posterior, nuevamente se hizo estudios, aunque esta vez se marchó a su domicilio y estuvo en el banco de suplentes en el partido con Central Córdoba. Tras este encuentro, Russo repitió la rutina, pero al no haber dado bien los resultados, quedó internado una vez más.

En esta última ocasión, el entrenador no viajó a Florencio Varela para preservar su salud y tampoco estuvo en las prácticas previas y posteriores a dicho encuentro, en el que Boca fue dirigido por Claudio Úbeda y cayó por 2-1 con Defensa. Toda esta cronología nos lleva hasta este miércoles, en el que el Xeneize se sigue entrenando bajo las órdenes del CT de Russo, pero sin Miguel. ¿Y cómo seguirá esta situación en el Mundo Boca?

Qué pasará con Miguel Ángel Russo y el cargo de DT de Boca

Hay una versión ya instalada a nivel mediático, que sentencia que Miguel Ángel Russo no dirigiría más a Boca para dedicarse de lleno a su salud. A pesar de que esta cuestión resultaría lógica, no puede confirmarse en un 100%.

En el club de la Ribera decidieron que le darían vía libre a Miguelo para que, si se siente bien, pueda asistir a las prácticas e incluso a los partidos, y si no, que se haga cargo Claudio Úbeda y el resto del CT de las prácticas y de los compromisos por el Torneo Clausura.