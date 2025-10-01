Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Por qué a Boca le conviene que River le gane a Racing en la Copa Argentina

Pese al lógico deseo de sus hinchas, el Xeneize puede salir beneficiado si el equipo de Marcelo Gallardo se impone en Rosario. El motivo.

Por Joaquín Alis

Por qué a Boca le conviene que River le gane a Racing en la Copa Argentina
© Getty ImagesPor qué a Boca le conviene que River le gane a Racing en la Copa Argentina

El River vs. Racing es uno de los grandes partidos del año en el fútbol argentino. Dos de los equipos más poderosos del país se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un duelo que se llevará todas las luces de la jornada de jueves. Boca, por su parte, seguirá de cerca lo que suceda en el Gigante de Arroyito.

Si bien la lógica indica que los fanáticos del Xeneize se van a sentar frente al televisor esperando una caída de su eterno rival, una victoria del equipo del Muñeco no sería una mala noticia en lo deportivo. De hecho, si los de Gustavo Costas se imponen, le quitarán una chance importante al club de la Ribera para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Por las posiciones que hoy ocupan en la tabla general, a Boca le vendría como anillo al dedo que River se consagre campeón de la Copa Argentina. Esto permitiría que se libere un cupo para la clasificación a la Libertadores, algo que no sucedería con la Academia, que está varios puestos debajo.

En caso de que sea Racing quien avance, el único que podría darle una mano a los de Miguel Ángel Russo es Argentinos, que hoy lo supera en la anual por diferencia de gol. El Bicho jugará las semifinales ante Belgrano.

Así está la clasificación a las copas

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central (LIB)502531:121913111
2River (LIB)492638:182013103
3Argentinos (Rep. LIB)472636:17191385
4Boca Jrs. (SUD)472637:19181385
5Riestra (SUD)462627:131412104
6San Lorenzo (SUD)432622:16611105
7Tigre (SUD)422627:1981268
8Barracas (SUD)422632:2841196
9Huracán (SUD)402624:20410106
10Racing392636:28812311
*Platense ya está clasificado a la Libertadores 2026 por ser campeón del Torneo Apertura.

Hora y TV de River vs. Racing por Copa Argentina

El encuentro entre River Plate y Racing Club, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, se llevará a cabo este jueves 2 de octubre, desde las 18 horas de la República Argentina, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central.

Publicidad

Paralelamente, este importante duelo entre el Millonario y la Academia podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de TyC Sports. A su vez, también podrá seguirse por la plataforma de TyC Sports Play.

Con cambios en todas las líneas, Gallardo define la formación de River para enfrentar a Racing por la Copa Argentina

ver también

Con cambios en todas las líneas, Gallardo define la formación de River para enfrentar a Racing por la Copa Argentina

Los 3 ex Boca que juegan en Racing y quieren eliminar a River de la Copa Argentina

ver también

Los 3 ex Boca que juegan en Racing y quieren eliminar a River de la Copa Argentina

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias a Simeone, Julián Álvarez puede ser nuestro Messi en el próximo Mundial

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Surgió de River, no tuvo lugar con Gallardo y ahora reveló por qué rechazó a Racing en el último mercado: “El corazón”
Fútbol Argentino

Surgió de River, no tuvo lugar con Gallardo y ahora reveló por qué rechazó a Racing en el último mercado: “El corazón”

Los 3 ex Boca que juegan en Racing y quieren eliminar a River de la Copa Argentina
Fútbol Argentino

Los 3 ex Boca que juegan en Racing y quieren eliminar a River de la Copa Argentina

Marcos Rojo tiene chances de ser titular ante River
Fútbol Argentino

Marcos Rojo tiene chances de ser titular ante River

¿Miguel Ángel Russo no dirige más a Boca?
Boca Juniors

¿Miguel Ángel Russo no dirige más a Boca?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo