Por qué a Boca le conviene que River le gane a Racing en la Copa Argentina

El River vs. Racing es uno de los grandes partidos del año en el fútbol argentino. Dos de los equipos más poderosos del país se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un duelo que se llevará todas las luces de la jornada de jueves. Boca, por su parte, seguirá de cerca lo que suceda en el Gigante de Arroyito.

Si bien la lógica indica que los fanáticos del Xeneize se van a sentar frente al televisor esperando una caída de su eterno rival, una victoria del equipo del Muñeco no sería una mala noticia en lo deportivo. De hecho, si los de Gustavo Costas se imponen, le quitarán una chance importante al club de la Ribera para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Por las posiciones que hoy ocupan en la tabla general, a Boca le vendría como anillo al dedo que River se consagre campeón de la Copa Argentina. Esto permitiría que se libere un cupo para la clasificación a la Libertadores, algo que no sucedería con la Academia, que está varios puestos debajo.

En caso de que sea Racing quien avance, el único que podría darle una mano a los de Miguel Ángel Russo es Argentinos, que hoy lo supera en la anual por diferencia de gol. El Bicho jugará las semifinales ante Belgrano.

Así está la clasificación a las copas

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central (LIB) 50 25 31:12 19 13 11 1 2 River (LIB) 49 26 38:18 20 13 10 3 3 Argentinos (Rep. LIB) 47 26 36:17 19 13 8 5 4 Boca Jrs. (SUD) 47 26 37:19 18 13 8 5 5 Riestra (SUD) 46 26 27:13 14 12 10 4 6 San Lorenzo (SUD) 43 26 22:16 6 11 10 5 7 Tigre (SUD) 42 26 27:19 8 12 6 8 8 Barracas (SUD) 42 26 32:28 4 11 9 6 9 Huracán (SUD) 40 26 24:20 4 10 10 6 10 Racing 39 26 36:28 8 12 3 11 *Platense ya está clasificado a la Libertadores 2026 por ser campeón del Torneo Apertura.

Hora y TV de River vs. Racing por Copa Argentina

El encuentro entre River Plate y Racing Club, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, se llevará a cabo este jueves 2 de octubre, desde las 18 horas de la República Argentina, en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central.

Paralelamente, este importante duelo entre el Millonario y la Academia podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de TyC Sports. A su vez, también podrá seguirse por la plataforma de TyC Sports Play.

