Mientras se define el futuro de Claudio Úbeda, Boca confirmó cuándo comenzará la pretemporada 2026 y dónde será

El hecho de no haber podido cumplir el objetivo de alcanzar la final del Torneo Clausura 2025 no solo puso en duda la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador de Boca, cuando en la previa de la derrota ante Racing parecía estar garantizada, sino que también había llevado a tomar la decisión de adelantar el inicio de la pretemporada para el sábado 27 de diciembre.

Sin embargo, mientras la dirigencia continúa haciendo un balance del trabajo del DT para resolver su futuro, este viernes se confirmó un cambio en la fecha de la vuelta a los entrenamientos para el viernes 2 de enero de 2026, en el predio que El Xeneize tiene en Ezeiza.

Pensando en el inicio de un nuevo año deportivo y más allá de no estar definido quién será el encargado de conducir al plantel, en Boca ya estaría tomada la decisión de dar participación en los entrenamientos a siete juveniles que se espera comiencen a tener mayor rodaje en Primera División, incluso en algunos casos que puedan hacer su debut absoluto.

Recientemente coronados con el Trofeo de Campeones en Reserva, tras vencer este jueves a Vélez que había conquistado el Apertura, los futbolistas en cuestión son Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Tomás Aranda, Valentino Simoni, Iker Zufiaurre, Santiago Zampieri y Leonel Flores.

Todavía sin definiciones sobre el entrenador, Boca retrasó una semana el inicio de su pretemporada. (Getty).

¿Qué dijo Delgado sobre la continuidad de Úbeda?

Quien recientemente se refirió a la continuidad o no de Claudio Úbeda como entrenador principal de Boca fue Marcelo Delgado, hombre de máxima confianza de Juan Román Riquelme en la dirigencia. “Estamos evaluando si Ubeda sigue en el club. Estamos analizando eso, en reuniones permanentes con el presidente”, le había dicho a La Red el miércoles.

Ya el jueves, en su arribo al Estadio Florencio Sola para presenciar la final de Reserva entre Boca y Vélez, volvió a referirse a la situación del DT: “Estamos analizando algunas cosas, todavía no está definido. Falta reunirnos todavía, no hablamos con Claudio”.

¿Cuándo anunciará Boca su decisión?

Según avanzó en ESPN el periodista Sebastián Vignolo, en Boca quieren resolver durante el fin de semana si Claudio Úbeda continúa o no siendo el entrenador del primer equipo, para el lunes poder salir a confirmar la decisión tomada.

