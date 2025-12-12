Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Mientras se define el futuro de Claudio Úbeda, Boca confirmó cuándo comenzará la pretemporada 2026 y dónde será

A falta de un diálogo con el entrenador para comenzar a cerrar el balance de su tarea, para decidir su continuidad o no, El Xeneize modificó la fecha de la vuelta a los entrenamientos.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
En El Xeneize todavía no se decidió la continuidad del DT.
© NurPhoto via Getty ImagesEn El Xeneize todavía no se decidió la continuidad del DT.

El hecho de no haber podido cumplir el objetivo de alcanzar la final del Torneo Clausura 2025 no solo puso en duda la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador de Boca, cuando en la previa de la derrota ante Racing parecía estar garantizada, sino que también había llevado a tomar la decisión de adelantar el inicio de la pretemporada para el sábado 27 de diciembre.

Sin embargo, mientras la dirigencia continúa haciendo un balance del trabajo del DT para resolver su futuro, este viernes se confirmó un cambio en la fecha de la vuelta a los entrenamientos para el viernes 2 de enero de 2026, en el predio que El Xeneize tiene en Ezeiza.

Pensando en el inicio de un nuevo año deportivo y más allá de no estar definido quién será el encargado de conducir al plantel, en Boca ya estaría tomada la decisión de dar participación en los entrenamientos a siete juveniles que se espera comiencen a tener mayor rodaje en Primera División, incluso en algunos casos que puedan hacer su debut absoluto.

Recientemente coronados con el Trofeo de Campeones en Reserva, tras vencer este jueves a Vélez que había conquistado el Apertura, los futbolistas en cuestión son Dylan GorositoFacundo HerreraTomás ArandaValentino SimoniIker Zufiaurre, Santiago Zampieri Leonel Flores.

Todavía sin definiciones sobre el entrenador, Boca retrasó una semana el inicio de su pretemporada. (Getty).

Todavía sin definiciones sobre el entrenador, Boca retrasó una semana el inicio de su pretemporada. (Getty).

¿Qué dijo Delgado sobre la continuidad de Úbeda?

Quien recientemente se refirió a la continuidad o no de Claudio Úbeda como entrenador principal de Boca fue Marcelo Delgado, hombre de máxima confianza de Juan Román Riquelme en la dirigencia. “Estamos evaluando si Ubeda sigue en el club. Estamos analizando eso, en reuniones permanentes con el presidente”, le había dicho a La Red el miércoles.

Publicidad
Juan Román Riquelme tiene 3 candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Boca

ver también

Juan Román Riquelme tiene 3 candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Boca

Ya el jueves, en su arribo al Estadio Florencio Sola para presenciar la final de Reserva entre Boca y Vélez, volvió a referirse a la situación del DT: “Estamos analizando algunas cosas, todavía no está definido. Falta reunirnos todavía, no hablamos con Claudio”.

¿Cuándo anunciará Boca su decisión?

Según avanzó en ESPN el periodista Sebastián Vignolo, en Boca quieren resolver durante el fin de semana si Claudio Úbeda continúa o no siendo el entrenador del primer equipo, para el lunes poder salir a confirmar la decisión tomada.

En síntesis

  • 2 de enero de 2026: nueva fecha confirmada para el inicio de la pretemporada de Boca en Ezeiza.
  • Claudio Úbeda: la dirigencia analiza su continuidad y definiría su futuro este lunes.
  • Siete juveniles campeones de Reserva se sumarán a las prácticas del primer equipo.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Riquelme tiene 3 candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Boca
Boca Juniors

Riquelme tiene 3 candidatos para sumarse al cuerpo técnico de Boca

¿Refuerzos obligatorios? Los 4 puestos sin variantes que tendrá Boca en 2026 tras las salidas confirmadas
Boca Juniors

¿Refuerzos obligatorios? Los 4 puestos sin variantes que tendrá Boca en 2026 tras las salidas confirmadas

El viejo anhelo de Riquelme que juega en Arabia Saudita y le costaría 15 millones a Boca
Boca Juniors

El viejo anhelo de Riquelme que juega en Arabia Saudita y le costaría 15 millones a Boca

A piedrazos y escoltado por la policía, en la Liga de Casilda quisieron linchar a Merlos
Fútbol Argentino

A piedrazos y escoltado por la policía, en la Liga de Casilda quisieron linchar a Merlos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo