Advierten que en México, aunque serán anfitriones, perdieron el interés en el Mundial 2026

Solo el 29 por ciento de los mexicanos está esperando que llegue la Copa del Mundo.

En casi tres semanas estará comenzando la Copa del Mundo 2026. El próximo 11 de junio, México y Sudáfrica serán las selecciones encargadas de dar el puntapié en el Estadio Azteca a la primera edición en la historia del certamen que contará con 48 participantes y que se desarrollará en canchas de tres países anfitriones (además de México, Estados Unidos y Canadá).

No obstante, aunque ser sede es un privilegio que no muchos países pueden ni pudieron gozar a lo largo de casi un siglo desde el primer torneo que fue en 1930 en Uruguay, los mexicanos, conforme a una encuesta realizada por El Financiero, no sienten ansiedad por la llegada de la competencia. Incluso, tampoco se muestran muy interesados.

Solo el 29 por ciento de las 800 personas consultadas entre las tres ciudades mexicanas que albergarán partidos del Mundial dijo estar ”muy o algo interesada” por el campeonato. Esta cifra es menor a lo que la misma consultora registró para Rusia 2018 (37 por ciento) y Qatar 2022 (39).

Pero eso no es todo. El Financiero también se encargó de comparar lo que respondieron sus encuestados en esta ocasión a lo que palparon el 15 de abril, momento para el que faltaba poco menos de dos meses para el comienzo de la Copa del Mundo. En ese momento, solo el 34 por ciento sentía ganas de disfrutar del mayor evento deportivo del planeta.

El Estadio Azteca recibirá 5 partidos de la Copa del Mundo 2026. Getty Images.

Entre otros de los detalles del informe resalta que entre hombres el interés llega solo al 35 por ciento y en las mujeres al 24. Y entre las edades, los que más esperan por el Mundial son los que tienen entre 30 y 49 años.

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Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México

En total, México albergará 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, distribuidos en tres sedes: Ciudad de México (5 partidos en el Estadio Azteca, entre ellos el inaugural y uno de los Octavos de Final), Guadalajara (tendrá 4 encuentros de la fase de grupos en el Estadio Akron, el más destacado Uruguay vs. España) y Monterrey (4 partidos, el más trascendente, uno de los 16vos de Final).

En síntesis