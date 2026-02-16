No se vio en TV: el gesto de Cavani a la hinchada de Boca en medio de los silbidos tras el empate vs. Platense

El regreso de Edinson Cavani estuvo lejos de ser el soñado. Tras dos meses y medio ausente por lesión, el uruguayo saltó al campo para disputar 25 minutos ante Platense, pero su presencia no bastó para rescatar del empate a un Boca apático. Así, el sueño de un regreso triunfal se diluyó en una silbatina unánime que puso fin a la paciencia del hincha xeneize. Sin embargo, fue allí donde el uruguayo protagonizó un momento que lo diferenció de sus compañeros.

Cuando el árbitro marcó el final y el plantel aceptaba la reprobación de La Bombonera, una cámara alternativa de ESPN capturó un momento particular. Mientras gran parte de los jugadores se despedían cabizbajos, Cavani se separó del pelotón, se acercó hacia la tribuna de ‘La 12’ y comenzó a gesticular.

En primera medida, el Matador levantó la cabeza y empezó a aplaudir con efusividad, mientras levantaba el pulgar en reconocimiento al apoyo recibido pese al mal resultado. Acto seguido, extendió su brazo en señal de disculpas, aceptando los reproches por el resultado y el bajo rendimiento colectivo. Fue su último movimiento antes de dar media vuelta y dirigirse hacia el vestuario junto al resto de sus compañeros.

De la polémica entrada en calor hasta la infracción reglamentaria

Desde la previa del encuentro, las expectativas estaban puestas en el retorno del Matador a las canchas. Sin embargo, terminó quedando en el ojo de la tormenta desde la entrada en calor.

Es que mientras sus compañeros hacían movimientos precompetitivos, Cavani fue captado por un hincha desde la tribuna dándole pases a una heladerita, completamente en soledad. Pero eso no fue todo, sino que tras algunos segundos jugando al frontón, el uruguayo se sentó y comenzó a ver al resto del plantel. Una secuencia que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Como frutilla del postre, otro detalle excedente a lo que Cavani hizo en cancha dejó al goleador en la mira. Y es que ingresó con su alianza de casamiento puesta, infringiendo la regla 4 de la International Football Association Board (IFAB), la cual considera a estos elementos como “objetos peligrosos” tanto para el portador como para los rivales. De todas formas, al no haber sido advertido por los árbitros, no existe posibilidad de que al uruguayo le caiga una sanción deportiva ni económica.

