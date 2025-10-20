No se vio en TV: la reacción de Riquelme ante el pedido de los hinchas de Boca de ganar el Superclásico ante River

La derrota de Boca ante Belgrano del pasado sábado generó un impacto tan fuerte que, horas más tarde, lo marginó de los clasificados a la próxima Copa Libertadores y también a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Al término del partido, los hinchas explotaron al grito de “contra River cueste lo que cueste, tenemos que ganar” y Juan Román Riquelme reaccionó.

Como habitualmente suele suceder en cada uno de los compromisos que se disputan en La Bombonera, el presidente del Xeneize observó todo desde su palco personal. Desde allí y con una vista privilegiada, fue testigo de la dura caída de su equipo por 2-1 contra el conjunto cordobés, a pesar de haber generado muchas situaciones de peligro desperdiciadas por los delanteros.

Lo cierto es que, con el encuentro ya terminado, desde los cuatro costados bajó un unánime pedido de los fanáticos hacia los jugadores: ganarle a River. Ante esa situación de clima caldeado, se vio a Riquelme con una clara muestra de frustración por lo acontecido dentro del campo de juego instantes previos, tal como pasaba con todos los simpatizantes presentes en Brandsen 805.

Mientras el cántico seguía, Román se sentó, se tapó la boca con la mano y evidenció más rastros de calentura. Segundos antes, tomó un objeto de una mesa e inmediatamente lo dejó en su lugar y, acto seguido, se bajó una de las cortinas del palco que disminuyó la visión. Estas imágenes fueron captadas por la cuenta partidaria LaBombotuitera en la red social X (ex Twitter).

Tweet placeholder

Lo que había empezado como una jornada emotiva con el homenaje a Miguel Ángel Russo, terminó con calentura y frustración. De esta manera y con vistas hacia el futuro inmediato que tiene partidos cruciales que definirán lo que será el cierre de temporada y el próximo año de Boca, Riquelme no pudo contener sus gestos de notoria resignación debido al resultado ante Belgrano.

Publicidad

Publicidad

En relación al pedido expreso de los hinchas sobre ganar el Superclásico, Boca recibiría a River en La Bombonera el próximo domingo 9 de noviembre. Si bien todavía no está confirmada la fecha exacta, se estima que ese sería el día designado para que se desarrolle el encuentro más relevante del fútbol argentino y que hasta puede ser determinante para ambas instituciones.

Los jugadores de Boca tras la derrota ante Belgrano de Córdoba. (Getty Images)

Los próximos partidos de Boca

27 de octubre: Barracas – Boca | Torneo Clausura 2025

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025

16 de noviembre: posibles octavos de final del Torneo Clausura 2025

Publicidad

Publicidad