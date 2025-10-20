Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

No se vio en TV: la reacción de Riquelme ante el pedido de los hinchas de Boca de ganar el Superclásico ante River

El presidente del Xeneize observó desde su palco el encuentro ante Belgrano y no ocultó sus gestos ante el cántico que bajó de las tribunas.

Por Nahuel De Hoz

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
© GettyJuan Román Riquelme, presidente de Boca.

La derrota de Boca ante Belgrano del pasado sábado generó un impacto tan fuerte que, horas más tarde, lo marginó de los clasificados a la próxima Copa Libertadores y también a los octavos de final del Torneo Clausura 2025. Al término del partido, los hinchas explotaron al grito de “contra River cueste lo que cueste, tenemos que ganar” y Juan Román Riquelme reaccionó.

Como habitualmente suele suceder en cada uno de los compromisos que se disputan en La Bombonera, el presidente del Xeneize observó todo desde su palco personal. Desde allí y con una vista privilegiada, fue testigo de la dura caída de su equipo por 2-1 contra el conjunto cordobés, a pesar de haber generado muchas situaciones de peligro desperdiciadas por los delanteros.

Lo cierto es que, con el encuentro ya terminado, desde los cuatro costados bajó un unánime pedido de los fanáticos hacia los jugadores: ganarle a River. Ante esa situación de clima caldeado, se vio a Riquelme con una clara muestra de frustración por lo acontecido dentro del campo de juego instantes previos, tal como pasaba con todos los simpatizantes presentes en Brandsen 805.

Mientras el cántico seguía, Román se sentó, se tapó la boca con la mano y evidenció más rastros de calentura. Segundos antes, tomó un objeto de una mesa e inmediatamente lo dejó en su lugar y, acto seguido, se bajó una de las cortinas del palco que disminuyó la visión. Estas imágenes fueron captadas por la cuenta partidaria LaBombotuitera en la red social X (ex Twitter).

Tweet placeholder

Lo que había empezado como una jornada emotiva con el homenaje a Miguel Ángel Russo, terminó con calentura y frustración. De esta manera y con vistas hacia el futuro inmediato que tiene partidos cruciales que definirán lo que será el cierre de temporada y el próximo año de Boca, Riquelme no pudo contener sus gestos de notoria resignación debido al resultado ante Belgrano.

Publicidad

En relación al pedido expreso de los hinchas sobre ganar el Superclásico, Boca recibiría a River en La Bombonera el próximo domingo 9 de noviembre. Si bien todavía no está confirmada la fecha exacta, se estima que ese sería el día designado para que se desarrolle el encuentro más relevante del fútbol argentino y que hasta puede ser determinante para ambas instituciones.

Los jugadores de Boca tras la derrota ante Belgrano de Córdoba. (Getty Images)

Los jugadores de Boca tras la derrota ante Belgrano de Córdoba. (Getty Images)

Los próximos partidos de Boca

  • 27 de octubre: Barracas – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025
  • 16 de noviembre: posibles octavos de final del Torneo Clausura 2025
Publicidad
Atlético Tucumán vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025: hora, formaciones y minuto a minuto

ver también

Atlético Tucumán vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025: hora, formaciones y minuto a minuto

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Impactante acusación de un jugador de Getafe contra Vinícius: "Por eso todos te odian"
Fútbol europeo

Impactante acusación de un jugador de Getafe contra Vinícius: "Por eso todos te odian"

El contundente respaldo del hijo de Briatore a Colapinto
FÓRMULA 1

El contundente respaldo del hijo de Briatore a Colapinto

El polémico antecedente del árbitro que dirigirá River ante Independiente Rivadavia por la semifinal de Copa Argentina
Copa Argentina

El polémico antecedente del árbitro que dirigirá River ante Independiente Rivadavia por la semifinal de Copa Argentina

Boca, afuera de todo: así están los cruces de 8vos del Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Boca, afuera de todo: así están los cruces de 8vos del Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo