Pep Guardiola reveló su mayor arrepentimiento en Manchester City: “Uno a veces comete errores”

El entrenador español de los Citizens reconoció, años después, que cometió un gran error dejando ir a un futbolista de rol muy tenido en cuenta por él.

Por Germán Celsan

Casi una década es la que lleva Pep Guardiola al frente del Manchester City, mucho más tiempo que en sus pasos por Barcelona y también por Bayern Múnich. Y a lo largo de esta década, ha tenido muchas decisiones que tomar, de las cuales algunas han sido acertadas y otras no tanto. Y ahora el entrenador español reconoció una de las más grandes equivocaciones de su carrera.

Por el Manchester City han pasado decenas de jugadores de elite, y más aún bajo el mando de Pep Guardiola. Los David Silva, Ilkay Gündogan, Kun Agüero, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kyle Walker… La lista es realmente extensa. Y muchos de ellos ya hoy no están en el club, pero hay uno en particular que Pep Guardiola admite que fue un error dejar ir: Jesús Navas.

Navas estaba en la plantilla del Manchester City desde hacía ya unos tres años para cuando Pep Guardiola tomó las riendas del club en 2016. Sin embargo, tan sólo una temporada más tarde, el lateral español, relegado en la consideración del entrenador, regresó a su Sevilla natal, donde completó el resto de su carrera hasta su retiro este año.

Justamente, en la fiesta en reconocimiento a su carrera que el Sevilla brindó para una de sus máximas leyendas, Pep Guardiola apareció en video e hizo público su arrepentimiento por dejar ir a Jesús Navas en aquel momento. “No sabes cuánto me arrepiento de haberte dejado ir. Me hubiera encantado que te quedes aquí [en Manchester City] más tiempo, pero a veces uno comete errores”, reconoció Pep.

El retiro de Jesús Navas, con un Mundial y dos Eurocopas a su nombre

A sus 39 años y con lesiones en la rodilla que admitió que le provocan dificultades hasta para caminar, Jesús Navas completó una histórica carrera como futbolista: más de 900 partidos entre clubes (Sevilla y Manchester City) y la Selección de España y una invaluable participación en múltiples títulos.

Con el club que lo vio formarse, debutar y luego regresar para retirarse, Jesús Navas ganó cuatro Europa League (dos de ellas bajo el viejo nombre de Copa UEFA), dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Con el Manchester City fueron una Premier League y dos Carabao Cup, y con la Roja, una Nations League, dos Eurocopas y la cereza del postre, la Copa del Mundo en 2010.

