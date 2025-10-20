Es tendencia:
Atlético Tucumán 1-0 San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025: ¡Gol de Ortiz!

El Decano recibe al Ciclón en Tucumán, en un duelo importante para la tabla de posiciones de cara a la recta final del campeonato.

Por Nahuel De Hoz

Clever Ferreira y Jhohan Romaña, protagonistas de Atlético Tucumán y San Lorenzo.
Este lunes a la noche y por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Atlético Tucumán recibe a San Lorenzo en un partido clave para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que se disputa en el Estadio Monumental José Fierro cuenta con el arbitraje de Bruno Amiconi. La transmisión está a cargo de ESPN Premium y podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

Formaciones de Atlético Tucumán y San Lorenzo

Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Nicolás Laméndola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Carlos Auzqui; Mateo Bajamich, Leandro Díaz.

Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Alexis Cuello.

