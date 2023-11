El Mundo Boca vive la previa al reencuentro del equipo con su gente. A un día del Boca vs. Newell’s en La Bombonera, Mariano Herrón define el equipo para ir en busca de la victoria. Si el club de la Ribera quiere meterse en la Libertadores 2024 por tabla general, deberá sumar de a tres.

La lista de concentrados del DT dio que hablar, sobre todo por los ausentes. Además, el estado febril de Pol Fernández lo pone en duda para ser titular. Por otra parte, Celsa Ramírez respondió tras los dichos de Juan Román Riquelme. A continuación, las novedades del Xeneize en este sábado 11 de noviembre.

La lista de concentrados de Herrón: 3 borrados

El entrenador interino sorprendió con la baja de algunos jugadores como Facundo Roncaglia, Juan Ramírez y Norberto Briasco, mientras que decidió llamar al juvenil Mauricio Benítez. A su vez, vuelve Vicente Taborda, quien no fue convocado ante San Lorenzo.

Herrón empieza a tomar decisiones importantes en el plantel del ‘Xeneize’. Las ausencias de Roncaglia, Ramírez y Briasco responderían a cuestiones futbolísticas, ya que los tres estuvieron en la lista ante San Lorenzo. Sus reemplazantes para el partido ante Newell’s, al menos, en la convocatoria son Aaron Anselmino, Jabes Saralegui y Taborda.

La fiscal Celsa Ramírez apuntó de lleno contra los dichos de Riquelme

En las últimas horas se produjo un nuevo capítulo de la ‘guerra’ entre Juan Román Riquelme y Celsa Ramírez, la fiscal especializada en Eventos Masivos de CABA. Luego de que el vicepresidente de Boca la acusara de realizar escuchas a su familia, y que intentara amedrentar a su hermano Cristian Riquelme, llegó la respuesta.

Por medio de un comunicado que fue emitido por el Ministerio Público Fiscal, aseguró que “todo lo actuado es conforme a derecho y en el marco de una investigación en curso por conductas en infracción a la Ley 24.192 de Espectáculos Deportivos y de los delitos previstos en el art. 173, inc. 7 (defraudación) y art. 210 del Código Penal (Asociación ilícita) y art. 112 (omisión de recaudos durante un evento masivo) del Código Contravencional”. Y esto tiene que ver con la investigación que se está realizando sobre Chanchi Riquelme, quien está acusado de tener presuntas conexiones con la barrabrava del Xeneize.

Pol Fernández, en duda para el domingo

El objetivo más importante del Xeneize es poder meterse en la próxima edición de la CONMEBOL Libertadores. Pero no será sencillo, al menos por la tabla del campeonato local, ya que tiene la chance de hacerlo si gana la Copa Argentina. Pero más allá de los puntos que precisan los de Herrón, podría darse la ausencia de un peso pesado como Pol Fernández.

Sucede que el mediocampista interno no se pudo entrenar junto al resto de sus compañeros debido a un cuadro febril. Por eso mismo, el ex Godoy Cruz y Racing Club se encuentra en duda para recibir a la Lepra. Y es un enorme dolor de cabeza para el DT, ya que no tiene a su reemplazante natural, Equi Fernández.