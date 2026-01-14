Atento Scaloni: los dos goles de Alejandro Garnacho para Chelsea ante Arsenal

Por el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra, Chelsea cayó por 3-2 este miércoles ante Arsenal en Stamford Bridge. Los Blues, dirigidos por Liam Rosenior, buscarán dar vuelta la serie dentro de dos semanas en el Emirates Stadium.

Con Enzo Fernández como titular, Chelsea tuvo un comienzo de partido cuesta arriba y los Gunners lograron sacar una buena ventaja. Ben White abrió la cuenta a los 7 del primer tiempo y Viktor Gyokeres extendió la diferencia en el arranque del complemento.

Los Blues movieron el banco de suplentes para el ingreso de Alejandro Garnacho, que tuvo un rápido impacto en el juego para anotar el descuento a los 12 minutos de la segunda mitad del trámite.

La jugada comenzó con una buena intervención de Enzo, que subió desde detrás de la mitad de cancha, trabó ante dos defensores de Arsenal y, una vez abierta la pelota, Garnacho aprovechó un centro pasado para mandarla al fondo de la red con un remate por lo bajo.

A pesar de la reacción de Chelsea, Martín Zubimendi volvió a complicar las cosas para los locales con su grito a 20 minutos del final del partido. Sin embargo, Garnacho volvió a aparecer para ayudar a los locales, esta vez con una volea de rebote a los 38 del complemento. De esta manera, los Blues recortaron la desventaja a la cifra mínima e intentarán dar vuelta la historia como visitantes.

Cuándo es el partido de vuelta entre Arsenal y Chelsea

Tras el duelo en Stamford Bridge, la revancha se jugará el martes 3 de febrero desde las 17, hora argentina, en el Emirates Stadium. El vencedor de la serie jugará por el título ante el ganador entre Manchester City y Newcastle. Los de Pep Guardiola triunfaron en la ida por 2-0.

