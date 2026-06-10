¿Por qué muchos jugadores tienen las medias cortadas o rotas durante los partidos?

Comenzó como una rareza total y en la actualidad muchísimos futbolistas lo utilizan en las diferentes presentaciones.

Se ha convertido en habitual ver en los partidos de fútbol profesional a jugadores con las medias cortadas en la parte de atrás, generando curiosidad entre aficionados que inicialmente piensan se trata de un daño accidental. Y en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no es la excepción.

Sin embargo, esta práctica responde a razones muy específicas relacionadas con el rendimiento, la comodidad y la fisiología del atleta moderno. Jugadores de talla mundial como Jude Bellingham, Aitor Paredes, Neymar y Kyle Walker recurren a esta práctica, consolidándola como una tendencia de alcance global en el fútbol profesional.

La presión en los gemelos: el factor principal

Las medias nuevas y sin estirar suelen apretar fuertemente las piernas de los futbolistas, y después de unos minutos de juego, los gemelos se sienten trabajados y, al comprimirse demasiado, pueden causar molestias e incluso calambres severos, lo que lleva a los jugadores a hacer agujeros en sus medias para aliviar la presión muscular.

Las medias de fútbol necesitan cubrir los gemelos para contener las canilleras, lo que significa que deben ser bastante ajustadas, y esto puede llevar a una reducción de la circulación sanguínea a medida que los músculos se hinchan después de correr constantemente.

Las medias de Kyle Walker. (Getty Images)

Este es un problema particularmente importante para futbolistas con músculos voluminosos en las piernas que encuentran las medias especialmente restrictivas, lo que afecta el flujo sanguíneo y la circulación de forma negativa, así como la transpirabilidad.

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Testimonio de Kyle Walker: El pionero de la tendencia

Kyle Walker explicó la razón detrás de su práctica diciendo: “Las medias eran demasiado apretadas, así que me causaban presión en los gemelos. Era simplemente para liberar los gemelos, o liberar la tensión. Solo hice agujeros en ellas y de repente tuve algunos buenos partidos, y pensé: ‘Ok, me quedo con esto ahora‘”.

Aunque uno de los primeros futbolistas avistados jugando con medias rotas fue el defensa inglés Danny Rose durante la Copa del Mundo 2018 en Rusia, fue Walker quien popularizó la tendencia entre futbolistas de élite.

Beneficios reportados: Circulación y comodidad

Esta acción puede mejorar el transporte interno de la sangre, mejorando la recuperación muscular, y además puede llegar a reducir la fatiga durante el partido. La sensación de mayor comodidad también es algo a favor sobre el corte de las medias en la parte posterior, dándole mayor libertad al futbolista durante el juego.

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Abrir agujeros en las medias crea una sensación de libertad para el jugador, y realizar un corte en la parte posterior de las medias puede reducir la tensión acumulada en los gemelos, reduciendo en gran medida el riesgo de lesiones o calambres en los músculos de las piernas. Al rasgar agujeros estratégicos, los jugadores reducen el área de superficie de la media en contacto con el pie y el botín, lo que permite una mejor ventilación que reduce la acumulación de sudor y, en consecuencia, la fricción.

Perspectiva médica: entre el debate científico

Hay una parte de la comunidad médica que no aconseja esta medida. Una de las principales razones es la falta de evidencia científica irrefutable que indique que cortar las medias tenga un impacto significativo en la prevención de lesiones o en el rendimiento deportivo.

Diversos médicos afirmaron que tener la media rota es un aspecto que contribuye al riesgo de tener roces y lesiones en la piel, permitiendo el ingreso de bacterias y patógenos que pueden causar infecciones.

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A pesar de estas advertencias, reconocidos fisioterapeutas del deporte apoyan firmemente esta práctica, afirmando que aquellos jugadores con gemelos potentes pueden liberar tensión en las piernas rompiendo las medias de esta manera.

Las medias de fútbol en la modernidad están diseñadas para proporcionar compresión que realmente apoya la circulación y mejora la resistencia y reduce la fatiga muscular, pero mientras que los jugadores pueden sentir alivio inmediato al rasgar la tela, también pueden estar sacrificando los beneficios que los calcetines fueron diseñados para ofrecer.

Las medias de Kyle Walker. (Getty Images)

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Evolución de la tendencia: de rareza a normalidad

Muchos jugadores de diversas ligas han seguido su ejemplo, incluyendo internacionales ingleses como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Conor Gallagher. El primer jugador de élite en ser avistado con agujeros en la parte de atrás de sus medias fue Kyle Walker durante la derrota de la UEFA Champions League de Manchester City ante Liverpool en 2018, pero en la actualidad la práctica se ha normalizado.

Una vez que una tendencia de moda de fútbol toma fuerza, es muy difícil deshacerse de ella. Los aficionados de fútbol aman imitar a sus héroes, mientras que en el nivel superior del juego los jugadores adoptarán felizmente nuevos hábitos, comportamientos o supersticiones incluso si hay solo una pequeña posibilidad de que les ayude a obtener una pequeña ganancia marginal. Es comprensible, dado la alta presión del deporte de élite.

Marco regulatorio: ¿Está permitido?

No hay nada en el reglamento de la FIFA que establezca que los futbolistas deben usar solo medias sin agujeros, siendo las medias un equipo obligatorio básico junto con la camiseta, los shorts, las canilleras y los botines.

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En conclusión, aunque la práctica de cortarse las medias durante los partidos continúa siendo objeto de debate científico, su adopción por figuras de elite mundial demuestra que muchos futbolistas perciben beneficios reales o psicológicos en esta técnica.

Lo que comenzó como una solución individualizada de Kyle Walker en 2018 se ha transformado en una tendencia global que desafía las normas tradicionales del uniforme futbolístico, sirviendo como ejemplo de cómo los atletas buscan optimizar cada detalle en búsqueda del rendimiento máximo.