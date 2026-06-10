Boca hoy: llamado a Álvaro Montero, Janson puede irse a Gimnasia, el egipcio que acompañará a Arruabarrena y más

Pese al inminente inicio del Mundial 2026, Boca sigue teniendo novedades. El mercado de pases es el centro de la escena, con los posibles arribos y las negociaciones por otras salidas. A continuación, todo lo que tenés que saber en este miércoles 10 de junio.

Boca se comunicó con Álvaro Montero

Uno de los puestos que Boca busca reforzar es el del arco. Ante la lesión ligamentaria de Agustín Marchesín, solamente quedaron Leandro Brey y Javier García a disposición, por lo que el Xeneize quiere un nombre más para pelear el puesto y ya se lo hicieron saber.

Según pudo saber Bolavip, Boca se comunicó con Álvaro Montero, arquero de Vélez, para demostrarle su interés y saber sus condiciones para intentar ficharlo en este mercado de pases, luego de que finalice su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Boca ya negocia con Gimnasia la salida de Lucas Janson

Boca avanza en una importante depuración de su plantel para recibir a Rodolfo Arruabarrena de regreso al cargo de entrenador y un futbolista que está próximo a dejar el club es Lucas Janson, delantero que tiene contrato hasta diciembre de 2027 pero que solo participó de cuatro partidos en lo que va del año, incluyendo todas las competencias.

Es otro equipo argentino el que quiere sacar provecho de la inactividad del jugador de 31 años y de la necesidad del Xeneize de dejar de pagar contratos a los que no saca ningún rédito deportivo. Se trata de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que en las últimas horas hizo averiguaciones para buscar recibirlo a préstamo.

El Vasco Arruabarrena confirmó su cuerpo técnico

El segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca empieza a tomar forma. Mientras el Vasco aguarda su llegada al país para firmar un contrato por 18 meses, en el club ya conocen los nombres que integrará su nuevo cuerpo técnico.

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El CT del Vasco estará compuesto por nombres habituales dentro de su estructura de trabajo. Los dos nombres que regresan al club son Diego Markic, que hace las veces de ayudante de campo, y Gustavo Roberti, dedicado a la preparación física. Ambos ya trabajaron en Boca entre 2014 y 2016. También estarán Juan Gobet, que estuvo al lado de Arruabarrena desde Medio Oriente. Sin embargo, el nombre que más llamó la atención fue el de Amr Mokhtar, nacido en El Cairo y convertido en uno de los hombres de confianza del DT en los últimos años.