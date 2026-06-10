El presidente de FIFA brindó una conferencia de prensa en la antesala al primer partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Está a la vuelta de la esquina. Sí, se viene el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los 48 países clasificados buscarán llegar a la ansiada final que se disputará el domingo 19 de julio en New York, pero la Selección Argentina intentará defender el título logrado en Qatar.

Previo a lo que será el partido inaugural en el Estadio Azteca, el cual tendrá a México y Sudáfrica como protagonistas, el presidente de FIFA brindó una conferencia de prensa en donde tocó diversos temas, pero entre ellos se refirió a los candidatos a quedarse con el tan ansiado trofeo.

Gianni Infantino destacó que la cita mundialista se disputará en “tres países, estadios abiertos y cerrados, 8 partidos, distintos climas… hay muchos factores que condicionarán lo que pase“. Y antes de vaticinar a los posibles campeones, donde descartó por completo a Brasil y Portugal, sostuvo que “todos los equipos están muy bien preparados. Vamos a disfrutarlo”.

“España, Francia, Inglaterra, Alemania, Ecuador, Colombia, Argentina, Marruecos, Senegal y Noruega son muy buenos equipos. Será muy difícil vaticinar quién puede ganar”, confesó el máximo mandatario de la Fédération Internationale de Football Association. No logró decidirse por uno, o unos pocos, y eligió a 10 países. Pero va en la línea de los equipos que vienen siendo competitivos a lo largo del último tiempo.

Gianni Infantino, presidente de FIFA. (Carl Recine/Getty Images)

El nuevo formato: así funciona el torneo

El Mundial 2026 estrena un esquema inédito que cambia las reglas del juego respecto a Qatar 2022.

48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos

divididas en Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros

más los Se incorporan los dieciseisavos de final , una ronda eliminatoria nueva

, una ronda eliminatoria nueva Los equipos que lleguen a la final habrán disputado 8 partidos , uno más que en ediciones anteriores

, uno más que en ediciones anteriores El total de rondas: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final

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Este formato amplía las posibilidades de clasificación y promete más sorpresas en la fase inicial.

Calendario de fechas clave

Fase Fechas Fase de grupos 11 al 27 de junio Dieciseisavos de final 28 de junio al 3 de julio Octavos de final 4 al 7 de julio Cuartos de final 9 al 11 de julio Semifinales 14 y 15 de julio Tercer puesto 18 de julio (Miami) Gran Final 19 de julio (Nueva York/Nueva Jersey)

La final se jugará en el MetLife Stadium, con capacidad para más de 82.000 espectadores.

Transmisión en vivo: dónde ver el Mundial en Argentina

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Argentina quedaron distribuidos entre varios canales y plataformas.

TV abierta y cable:

TV Pública — transmitirá todos los partidos de la Selección argentina en señal abierta.

— transmitirá todos los partidos de la Selección argentina en señal abierta. Radio Nacional — cobertura radial de todos los partidos del equipo nacional.

— cobertura radial de todos los partidos del equipo nacional. DirecTV Sports — cobertura completa del torneo por señal satelital.

— cobertura completa del torneo por señal satelital. ESPN y Disney+ — 30 partidos (22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final).

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Plataformas digitales:

FIFA+ — streaming gratuito de partidos seleccionados.

— streaming gratuito de partidos seleccionados. Plataformas digitales de RTA (TV Pública y Radio Nacional) — todos los partidos de Argentina sin costo.

(TV Pública y Radio Nacional) — todos los partidos de Argentina sin costo. Paramount+ — cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV.

— cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV. DGo — cobertura completa del torneo al ser la plataforma de streaming de DirecTV.

El Gobierno confirmó que los costos de transmisión de TV Pública y Radio Nacional serán cubiertos con ingresos publicitarios, sin afectar fondos públicos.

Argentina celebra el título en Qatar 2022.

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El dato histórico que persigue Argentina

Solo dos selecciones en la historia lograron ganar Mundiales consecutivos: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Si la Selección repite el título en 2026, se convertirá en el tercer equipo de la historia en lograrlo y en el primero en más de 60 años. La motivación histórica está servida.