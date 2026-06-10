Está a la vuelta de la esquina. Sí, se viene el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los 48 países clasificados buscarán llegar a la ansiada final que se disputará el domingo 19 de julio en New York, pero la Selección Argentina intentará defender el título logrado en Qatar.
Previo a lo que será el partido inaugural en el Estadio Azteca, el cual tendrá a México y Sudáfrica como protagonistas, el presidente de FIFA brindó una conferencia de prensa en donde tocó diversos temas, pero entre ellos se refirió a los candidatos a quedarse con el tan ansiado trofeo.
Gianni Infantino destacó que la cita mundialista se disputará en “tres países, estadios abiertos y cerrados, 8 partidos, distintos climas… hay muchos factores que condicionarán lo que pase“. Y antes de vaticinar a los posibles campeones, donde descartó por completo a Brasil y Portugal, sostuvo que “todos los equipos están muy bien preparados. Vamos a disfrutarlo”.
“España, Francia, Inglaterra, Alemania, Ecuador, Colombia, Argentina, Marruecos, Senegal y Noruega son muy buenos equipos. Será muy difícil vaticinar quién puede ganar”, confesó el máximo mandatario de la Fédération Internationale de Football Association. No logró decidirse por uno, o unos pocos, y eligió a 10 países. Pero va en la línea de los equipos que vienen siendo competitivos a lo largo del último tiempo.
Gianni Infantino, presidente de FIFA. (Carl Recine/Getty Images)
El nuevo formato: así funciona el torneo
El Mundial 2026 estrena un esquema inédito que cambia las reglas del juego respecto a Qatar 2022.
¿Por qué el árbitro hace la señal de un rectángulo con las manos y no va a la pantalla del VAR?
¿Por qué se agregan tantos minutos de tiempo de descuento en los partidos del Mundial de fútbol?
- 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos
- Clasifican a la siguiente fase: los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros
- Se incorporan los dieciseisavos de final, una ronda eliminatoria nueva
- Los equipos que lleguen a la final habrán disputado 8 partidos, uno más que en ediciones anteriores
- El total de rondas: grupos → dieciseisavos → octavos → cuartos → semis → final
Este formato amplía las posibilidades de clasificación y promete más sorpresas en la fase inicial.
Calendario de fechas clave
|Fase
|Fechas
|Fase de grupos
|11 al 27 de junio
|Dieciseisavos de final
|28 de junio al 3 de julio
|Octavos de final
|4 al 7 de julio
|Cuartos de final
|9 al 11 de julio
|Semifinales
|14 y 15 de julio
|Tercer puesto
|18 de julio (Miami)
|Gran Final
|19 de julio (Nueva York/Nueva Jersey)
La final se jugará en el MetLife Stadium, con capacidad para más de 82.000 espectadores.
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Los pronósticos de Bolavip: el campeón, las 4 decepciones y las 4 selecciones a tener en cuenta
Transmisión en vivo: dónde ver el Mundial en Argentina
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 en Argentina quedaron distribuidos entre varios canales y plataformas.
TV abierta y cable:
- TV Pública — transmitirá todos los partidos de la Selección argentina en señal abierta.
- Radio Nacional — cobertura radial de todos los partidos del equipo nacional.
- DirecTV Sports — cobertura completa del torneo por señal satelital.
- ESPN y Disney+ — 30 partidos (22 de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de los octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final).
Plataformas digitales:
- FIFA+ — streaming gratuito de partidos seleccionados.
- Plataformas digitales de RTA (TV Pública y Radio Nacional) — todos los partidos de Argentina sin costo.
- Paramount+ — cobertura completa del torneo por convenio con DirecTV.
- DGo — cobertura completa del torneo al ser la plataforma de streaming de DirecTV.
El Gobierno confirmó que los costos de transmisión de TV Pública y Radio Nacional serán cubiertos con ingresos publicitarios, sin afectar fondos públicos.
Argentina celebra el título en Qatar 2022.
El dato histórico que persigue Argentina
Solo dos selecciones en la historia lograron ganar Mundiales consecutivos: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Si la Selección repite el título en 2026, se convertirá en el tercer equipo de la historia en lograrlo y en el primero en más de 60 años. La motivación histórica está servida.