Este 11 de junio empieza a rodar la pelota en el césped del estadio de la Ciudad de México. Antes, la típica ceremonia de apertura que contará con artistas destacados de diferentes partes del planeta.

Se terminó la espera. Después de 1272 días vuelva la Copa del Mundo. Su último capítulo fue la emocionante final de Qatar 2022 que protagonizaron la Selección Argentina y Francia en el Estadio Lusail de Doha. Y este jueves 11 de junio del 2026 se escribirá una nueva página con el duelo que tendrán México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Pero antes de que ruede la pelota se llevará a cabo la típica ceremonia inaugural, para la cual la FIFA aseguró que habrá varias sorpresas, aunque adelantó ciertos detalles como los artistas que serán parte. Principalmente, Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE, que se fusionarán en el Coloso de Santa Úrsula para presentar oficialmente el himno de la Copa Mundial 2026 frente a los 80.824 espectadores presentes y a los millones que lo estarán siguiendo por televisión, radio y redes sociales.

”Bocelli aporta una dignidad atemporal y una gran carga emocional, haciendo eco de la tradición y el legado del fútbol. Guetta le confiere una dimensión contemporánea y universal, mientras que EJAE ofrece una voz marcada por la experiencia de los aficionados de todo el mundo. Juntos, han creado un himno que se siente a la vez reverente y actual: un puente entre la historia del fútbol y su futuro”, describió la FIFA en su sitio web oficial.

Además, Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla también tendrán su participación preponderante, con el fin de marcar la presencia de la cultura musical de Latinoamérica.

La ceremonia de apertura de Mundial 2026 en el Estadio Azteca iniciará a las 11:30 horas local.

Los aficionados que tengan el privilegio de estar en el Estadio Azteca tendrán un rol esencial en el espectáculo, por lo que la organización ya avisó que deberán llegar temprano, puesto que la ceremonia de apertura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido, es decir a las 11:30 horas local.

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Por cierto, las puertas del mítico coloso se abrirán cuatro horas antes del pitazo inicial a cargo de Wilton Sampaio, ofreciendo un conjunto completo de experiencias, que incluyen activaciones exclusivas y recompensas previo al partido.

Pelé y Diego Maradona serán homenajeados

La ceremonia de apertura de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca hará una mención especial tanto para Pelé como para Diego Maradona. Es que ambos fueron campeones del mundo en el recinto mexicano. El brasilero en 1970 y el argentino en 1986, escribiendo así dos páginas imborrables para la historia tanto del inmueble como del torneo.

En síntesis

_El Mundial comienza este 11 de junio

_La ceremonia comenzará a las 11:30 horas de México

_Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE se fusionarán para presentar oficialmente el himno de la Copa Mundial 2026.