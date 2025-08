Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

El próximo sábado, Boca recibirá a Racing en la Bombonera. Independientemente de lo que pase en ese trascendental partido, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el director técnico del Xeneize. Serían así solamente ocho encuentros en esta nueva etapa del experimentado entrenador al frente de los de La Ribera.

Este martes, Russo brindó una conferencia de prensa en la que se pronunció sobre su presente y también sobre la actualidad del equipo. Entre otras cosas, Miguel se refirió a la bronca por los últimos resultados y también a algunos rumores relacionados con su salud.

“Déjenlo tranquilo. Mi hijo va a hablar de él y de Tigre. Ha madurado mucho y está muy bien. No busquen cosas donde no hay y donde no va a haber, porque él tiene una mentalidad distinta”, comenzó manifestando Russo sobre las palabras de Ignacio, su hijo.

“En ningún momento pienso en algo negativo. ¿Cómo voy a pensar en algo negativo? Si pienso en algo negativo, lo digo yo mismo. En ese sentido, hay que estar convencido. Ayer tuve un día duro, porque mi hijo fue operado. Está todo bien. Venimos hablando y venimos dialogando, pero ayer fue un día en el cual me tuve que dedicar a mi hijo”, añadió.

De todas maneras, más allá de las ganas o de la perspectiva de Russo de cara al futuro, se trataría de una crónica con un final anunciado. Una estadía que comenzó con el Mundial de Clubes y que culminaría con un Boca cuestionado y envuelto en irregularidades.

Todos los partidos de Russo en su ciclo en Boca

2-2 vs. Benfica (Mundial de Clubes)

1-2 vs. Bayern Munich (Mundial de Clubes)

1-1 vs. Auckland City (Mundial de Clubes)

0-0 vs. Argentinos Juniors (Torneo Clausura)

1-1 vs. Unión (Torneo Clausura)

1-2 vs. Atlético Tucumán (Copa Argentina)

0-1 vs. Huracán (Torneo Clausura)

