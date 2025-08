Miguel Ángel Russo rompió el silencio sobre su continuidad y el pedido de su familia: “Ayer tuve un día duro”

La continuidad de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors es una incógnita y todo parece indicar que un mal resultado ante Racing en La Bombonera puede ser determinante. El mal rendimiento del equipo, sumado a los rumores de un supuesto pedido de su familia para que dé un paso al costado por su salud, comprometen el futuro del DT del Xeneize.

Este martes, el estratega habló en conferencia de prensa y fue consultado al respecto. Lo primero que hizo fue referirse a los recientes dichos de su hijo Ignacio: “Déjenlo tranquilo. Mi hijo va a hablar de él y de Tigre. Ha madurado mucho y está muy bien. No busquen cosas donde no hay y donde no va a haber, porque él tiene una mentalidad distinta“.

“En ningún momento pienso en algo negativo. ¿Cómo voy a pensar en algo negativo? Si pienso en algo negativo, lo digo yo mismo. En ese sentido, hay que estar convencido”, aseguró el director técnico, que se mostró enfocado en el partido del fin de semana.

Después, reconoció: “Ayer tuve un día duro, porque mi hijo fue operado. Está todo bien. Venimos hablando y venimos dialogando, pero ayer fue un día en el cual me tuve que dedicar a mi hijo”.

Russo y la importancia del clásico

Consultado por la trascendencia del encuentro ante Racing, Russo expresó: “Estamos bien, trabajando mucho, hablando mucho. Para nosotros es importante ganar. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil. Esto siempre es Boca y tenés la obligación de ganar y estamos trabajando en eso, a nivel grupal estoy muy contento”.

“Importantes son todos los partidos que jugamos, algunos jugamos a un nivel y otros a otro nivel. Hay que mejorar el nivel, el fútbol argentino no te regala nada y todo te cambia permanentemente. Valoro mucho a Racing como equipo, pero creo en mi gente y en los míos“, soltó.

