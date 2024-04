Aquellos fanáticos que no pudieron acudir al estadio Mario Alberto Kempes se encargaron de criticar fuertemente al entrenador del Xeneize.

Boca se quedó con el Superclásico frente a River, donde los dirigidos por Diego Martínez aprovecharon la jerarquía de Miguel Merentiel, que anotó por duplicado, y de Edinson Cavani para superar a los de Martín Demichelis. Pese a ello, el DT del Xeneize fue duramente cuestionado.

Si bien a los de La Ribera les costó meterse en el juego, ya que Miguel Borja fue quien abrió el marcador para el Millonario, sobre el final del primer tiempo llegó la igualdad. Pero los cuestionamientos hacia Martínez se dieron principalmente por una decisión que tomó en el complemento.

El ingreso de Darío Benedetto por Cavani provocó el gran enojo de todos los fanáticos boquenses, quienes pretendían liquidar el pleito por medio de un contraataque, y por eso mismo esperaban que Luca Langoni fuera el que saltara al campo de juego para compartir el ataque con Merentiel.

“Inexplicable el cambio, era Langoni 100%. Como mucho, Briasco. Benedetto no marca ni pica”, fue uno de los comentarios que más sobresalió, ya que varios de los fanáticos de Boca pidieron que el Pipa no juegue más en el club, como así también se preguntaron por qué siguen incluyéndolo, ya que adjudican que no es un futbolista que le resulte favorable al plantel de Martínez.

Las críticas de los hinchas de Boca contra Diego Martínez

Los números de Luca Langoni en Boca

A pesar de que no ingresó en el Superclásico correspondiente a la Copa de la Liga Profesional, fueron 60 los partidos que afrontó Luca Langoni con la camiseta de Boca: convirtió 11 goles y aportó 4 asistencias.

El contrato de Darío Benedetto en Boca

Los directivos de Boca todavía no tuvieron una reunión con Darío Benedetto ni con su representante para prolongar el contrato que finalizará el 31 de diciembre de 2024. Incluso, no es una prioridad. Lo definirán con el correr de los meses.