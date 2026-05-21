No habrá boicot: cómo será la protesta de los tenistas en Roland Garros

El segundo Grand Slam del año iniciará el 24 de mayo y terminará el 7 de junio: Sinner y Sabalenka son los grandes candidatos al título.

Muchos de los tenistas más importantes de la actualidad propusieron hacer un boicot a Roland Garros tras conocerse que el Grand Slam parisino solamente iba a entregar en premios el 14% del dinero recaudado. Aryna Sabalenka, Novak Djokovic y varios jugadores más se manifestaron en contra de la decisión, pero finalmente se presentarán en el certamen más importante a jugarse en polvo de ladrillo.

Si bien no habrá boicot al torneo, sí se tomarán algunas medidas en contra de la organización. Según informó L´Equipe, los tenistas solamente brindarán 15 minutos en el media day, luego no responderán preguntas ni tendrán contacto con la prensa oficial. Por otro lado, no se prestarán para hacer contenido para las redes sociales oficiales del torneo.

Desde la organización afirmaron: “Lamentamos esta decisión de los jugadores, que perjudica a todos los implicados en el torneo: los medios de comunicación, las cadenas de televisión, los equipos de las federaciones y toda la familia del tenis que sigue con entusiasmo cada edición de Roland Garros”.

¿Quiénes son los máximos candidatos a ganar Roland Garros?

Con la baja de Carlos Alcaraz por lesión, el máximo candidato a ganar Roland Garros es Jannik Sinner. El italiano, número 1 del mundo indiscutido, viene de ganar los tres Masters 1000 de polvo de ladrillo y no hubo rival que lo complicara. De coronarse en París, Sinner ganaría por primera vez en la capital francesa.

Entre las mujeres el escenario es algo más complejo. Iga Swiatek es una de las candidatas, pero ya dejó de ser tan dominante en polvo de ladrillo como lo era antes. Si bien Aryna Sabalenka no tiene a la arcilla como superficie predilecta, la número 1 del mundo siempre llega a los torneos importantes como gran candidata. Otros nombres que podrían llegar a coronarse con Coco Gauff -campeona defensora- y Elina Svitolina, que viene de ser campeona en Roma.

Aryna Sabalenka. (Foto: Getty).

Publicidad

DATOS CLAVE