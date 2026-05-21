Cómo ver Racing vs. Caracas por la Copa Sudamericana 2026: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

La Academia y los Demonios Rojos se enfrentan por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana.

Este jueves 21 de mayo, se enfrentan Racing y Caracas por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Sudamericana en el Estadio Presidente Perón. El árbitro es el colombiano Jhon Ospina, mientras que en el VAR se encuentra el ecuatoriano Franklin Congo.

La Academia llega a este cruce en la tercera posición, con cuatro unidades y, por el momento, afuera de la siguiente etapa del certamen internacional. Por eso mismo, está obligada a ganar. Por su parte, los venezolanos son escoltas de Botafogo, que el miércoles 20 de mayo goleó a Independiente Petrolero y están a un paso de meterse en la siguiente ronda.

Por una sanción de Conmebol, Racing y Caracas juegan sin público.

¿Qué canal pasa Racing vs. Caracas?

El partido entre Racing y Caracas, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse exclusivamente por ESPN y también a través de Disney+ Premium.

¿A qué hora se juega Racing vs. Caracas?

Racing y Caracas se encontrarán frente a frente este jueves 21 de mayo, desde las 21:00 horas de la República Argentina, en el Estadio Presidente Perón, ubicado en la ciudad de Avellaneda.

Probables formaciones de Racing y Caracas

RACING: Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo o Marcos Rojo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gabriel Rojas; Adrián Fernández o Matko Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

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CARACAS: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández. DT: Fernando Aristeguieta.

Tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Sudamericana