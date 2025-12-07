GP de Abu Dhabi EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la Fórmula 1: Franco Colapinto larga 20° mientras se define el título

En cambio, el piloto argentino se dedicó a explicar los fallos propios que le hicieron perder dos vueltas lanzadas por exceder límites de pista. “Hice dos track limits, no tenía grip atrás otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo, cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito“, expresó.

Los dos pilotos de Alpine largarán últimos en Abu Dhabi. Y tras el bajo desempeño del monoplaza el piloto francés soltó una llamativa reflexión. “Sí, bueno… hagan lo que hagan los demás, nosotros haremos lo contrario“, soltó entre risas, en diálogo con el canal oficial de la F1, con una frase que rápidamente se viralizó al señalar indirectamente la ineficacia de los planes de carrera previos.

"Vamos a intentar hacer una buena carrera, sabemos el ritmo que tenemos. También pueden pasar cosas porque se define el campeonato y ojalá haya algo de quilombo para recuperar un par de posiciones. Creo que el equipo hizo un buen trabajo todo el año, pero es el auto que tenemos lo que nos estuvo costando. Va a ser dura la carrera, pero es la última, así que vamos con todo. Con ganas de ya a empezar a trabajar para el año que viene y que termine esta temporada, que no fue lo que queríamos", sostuvo el piloto argentino en diálogo con ESPN.

Previo a la largada de Abu Dhabi, todos los pilotos de la parrilla posaron para una foto para el recuerdo.

"El objetivo es ganar la carrera y esperar a tener suerte para ganar el Mundial", sentenció el piloto de Red Bull previo a la largada. Y agregó: "Fuimos mejorando de forma agradable durante la calificación y luego encontramos algo de tiempo de vuelta en las curvas. La pregunta principal, no obstante, es si podremos mantener el ritmo durante la carrera".

La última cita de la temporada 2025 de la Fórmula 1 se convierte en el epicentro de una definición de Campeonato de Pilotos que se mantuvo apasionante hasta el final. El Gran Premio de Abu Dhabi promete ser una batalla de 58 vueltas, con tres pilotos llegando con posibilidades matemáticas de coronarse campeón, encabezados por Max Verstappen, quien se aseguró la pole position tras dominar la clasificación.

La lucha por el título estará centrada en el duelo entre el neerlandés (Red Bull, 396 puntos) y Lando Norris (McLaren), líder del campeonato con 408 unidades, quien partirá desde la segunda posición y le alcanzará con finalizar en el podio para consagrarse. Por su parte, Verstappen necesita ganar y esperar el resultado de Norris, mientras que Oscar Piastri (392 puntos) mantiene una opción remota.

En esta apasionante final, la presencia argentina estará garantizada con Franco Colapinto, aunque enfrentará una ardua. Tras una clasificación complicada, el largará desde la última posición (20°). La carrera comienza a las 10:00 y será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+.