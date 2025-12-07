Es tendencia:
GP de Abu Dhabi EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la Fórmula 1: Franco Colapinto larga 20° mientras se define el título

Verstappen largará primero en la última carrera del año, en la que promete una apasionante cierre de Campeonato de Pilotos junto a Norris y Piastri.

En cinco minutos comienzan las últimas 58 vueltas del año

Todo listo para el inicio del Gran Premio de Abu Dhabi.

Verstappen, con confianza para quedarse con el título

"El objetivo es ganar la carrera y esperar a tener suerte para ganar el Mundial", sentenció el piloto de Red Bull previo a la largada. Y agregó: "Fuimos mejorando de forma agradable durante la calificación y luego encontramos algo de tiempo de vuelta en las curvas. La pregunta principal, no obstante, es si podremos mantener el ritmo durante la carrera".

La postal de la última carrera del 2025

Previo a la largada de Abu Dhabi, todos los pilotos de la parrilla posaron para una foto para el recuerdo.

Los pilotos que finalizarán la temporada de la Fórmula 1 2025 (Getty Images).

Los coches empiezan a posicionarse

El pit lane se encuentra oficialmente abierto. Se viene la última carrera del año.

La palabra de Colapinto previo a la carrera

"Vamos a intentar hacer una buena carrera, sabemos el ritmo que tenemos. También pueden pasar cosas porque se define el campeonato y ojalá haya algo de quilombo para recuperar un par de posiciones. Creo que el equipo hizo un buen trabajo todo el año, pero es el auto que tenemos lo que nos estuvo costando. Va a ser dura la carrera, pero es la última, así que vamos con todo. Con ganas de ya a empezar a trabajar para el año que viene y que termine esta temporada, que no fue lo que queríamos", sostuvo el piloto argentino en diálogo con ESPN.

Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeón de la Fórmula 1

Para que Norris se quede con el título existen cinco posibilidades:

  • Terminando en el podio.
  • Si gana Piastri y él termina entre los cinco primeros.
  • Si Verstappen es segundo y él termina entre los siete primeros.
  • Si Piastri es segundo y él termina entre los nueve primeros.
  • Si Verstappen es tercero y él termina entre los ocho primeros.

Para el caso de Verstappen se presentan solamente tres escenarios:

  • Si gana y Norris termina cuarto o peor.
  • Si es segundo y Norris termina octavo o peor.
  • Si es tercero y Norris termina noveno o peor.

Ya con menos chances aparece Piastri:

  • Si gana y Lando Norris termina sexto o peor.
  • Si es segundo, Norris es noveno o peor y Verstappen termina fuera del podio.

La frustración de Gasly y Colapinto tras la clasificación

Los dos pilotos de Alpine largarán últimos en Abu Dhabi. Y tras el bajo desempeño del monoplaza el piloto francés soltó una llamativa reflexión. “Sí, bueno… hagan lo que hagan los demás, nosotros haremos lo contrario“, soltó entre risas, en diálogo con el canal oficial de la F1, con una frase que rápidamente se viralizó al señalar indirectamente la ineficacia de los planes de carrera previos.

En cambio, el piloto argentino se dedicó a explicar los fallos propios que le hicieron perder dos vueltas lanzadas por exceder límites de pista. “Hice dos track limits, no tenía grip atrás otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo, cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito“, expresó.

La parrilla de salida del GP de Abu Dhabi

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Charles Leclerc (Ferrari)
  6. Fernando Alonso (Aston Martin)
  7. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  8. Esteban Ocon (Haas)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
  11. Ollie Bearman (Haas)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Liam Lawson (Racing Bulls)
  14. Kimi Antonelli (Mercedes)
  15. Lance Stroll (Aston Martin)
  16. Lewis Hamilton (Ferrari)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Nico Hülkenberg (Sauber)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Franco Colapinto (Alpine)

Por Bruno Carbajo

Colapinto en acción durante el GP de Abu Dhabi, la última carrera del año.
La última cita de la temporada 2025 de la Fórmula 1 se convierte en el epicentro de una definición de Campeonato de Pilotos que se mantuvo apasionante hasta el final. El Gran Premio de Abu Dhabi promete ser una batalla de 58 vueltas, con tres pilotos llegando con posibilidades matemáticas de coronarse campeón, encabezados por Max Verstappen, quien se aseguró la pole position tras dominar la clasificación.

La lucha por el título estará centrada en el duelo entre el neerlandés (Red Bull, 396 puntos) y Lando Norris (McLaren), líder del campeonato con 408 unidades, quien partirá desde la segunda posición y le alcanzará con finalizar en el podio para consagrarse. Por su parte, Verstappen necesita ganar y esperar el resultado de Norris, mientras que Oscar Piastri (392 puntos) mantiene una opción remota.

En esta apasionante final, la presencia argentina estará garantizada con Franco Colapinto, aunque enfrentará una ardua. Tras una clasificación complicada, el largará desde la última posición (20°). La carrera comienza a las 10:00 y será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

