GP de Abu Dhabi EN VIVO y ONLINE vía Fox Sports y Disney+ por la Fórmula 1: Franco Colapinto larga 20° mientras se define el título

La última cita de la temporada 2025 de la Fórmula 1 se convierte en el epicentro de una definición de Campeonato de Pilotos que se mantuvo apasionante hasta el final. El Gran Premio de Abu Dhabi promete ser una batalla de 58 vueltas, con tres pilotos llegando con posibilidades matemáticas de coronarse campeón, encabezados por Max Verstappen, quien se aseguró la pole position tras dominar la clasificación.
La lucha por el título estará centrada en el duelo entre el neerlandés (Red Bull, 396 puntos) y Lando Norris (McLaren), líder del campeonato con 408 unidades, quien partirá desde la segunda posición y le alcanzará con finalizar en el podio para consagrarse. Por su parte, Verstappen necesita ganar y esperar el resultado de Norris, mientras que Oscar Piastri (392 puntos) mantiene una opción remota.
En esta apasionante final, la presencia argentina estará garantizada con Franco Colapinto, aunque enfrentará una ardua. Tras una clasificación complicada, el largará desde la última posición (20°). La carrera comienza a las 10:00 y será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+.