Dónde están jugando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025

Este miércoles 9 de noviembre se conocerá a un nuevo campeón en el fútbol argentino. Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se miden por la final de la 14° edición de la Copa Argentina y, desde las 21:10, comenzarán el partido definitorio que le puede dar un título a uno de los dos equipos.

En caso de ser el conjunto mendocino, este sería su primer trofeo de primera división en toda su historia, mientras que el Bicho de La Paternal se consagraría por primera vez en la Copa Argentina, pero volvería a gritar campeón tras quince años.

En lo que promete ser un partido histórico para ambas parcialidades, la sede elegida por la organización de la Copa Argentina fue el estadio de Instituto, en la ciudad de Córdoba.

El Monumental Presidente Perón, ubicado en la zona de la capital provincial denominada Alta Córdoba, tiene capacidad para 26 mil personas, y fue elegido debido a que se encuentra a una distancia similar para los dos clubes.

Para tomar dimensión, hay 701 kilómetros desde el estadio de Argentinos Juniors hasta el de Instituto, y 594kms desde el Bautista Gargantini de Independiente Rivadavia. A pesar de la mínima diferencia, la elección de la sede terminó siendo de las más parejas en lo que respecta a distancia. Será la primera vez que Alta Córdoba es sede de una final de Copa Argentina.

El campeón de la Copa Argentina se clasifica a la Copa Libertadores 2026

Así como sucedió con Platense por ganar el Apertura, y con Rosario Central por asegurarse uno de los cupos de tabla anual, el campeón de la Copa Argentina será uno de los equipos nacionales en clasificar a la próxima Copa Libertadores.

