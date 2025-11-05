Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Argentina

Dónde están jugando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025

El estadio de Instituto será la sede de la final entre los de La Paternal y los mendocinos.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Dónde están jugando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025
© Copa ArgentinaDónde están jugando Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025

Este miércoles 9 de noviembre se conocerá a un nuevo campeón en el fútbol argentino. Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se miden por la final de la 14° edición de la Copa Argentina y, desde las 21:10, comenzarán el partido definitorio que le puede dar un título a uno de los dos equipos.

En caso de ser el conjunto mendocino, este sería su primer trofeo de primera división en toda su historia, mientras que el Bicho de La Paternal se consagraría por primera vez en la Copa Argentina, pero volvería a gritar campeón tras quince años.

En lo que promete ser un partido histórico para ambas parcialidades, la sede elegida por la organización de la Copa Argentina fue el estadio de Instituto, en la ciudad de Córdoba.

El Monumental Presidente Perón, ubicado en la zona de la capital provincial denominada Alta Córdoba, tiene capacidad para 26 mil personas, y fue elegido debido a que se encuentra a una distancia similar para los dos clubes.

Tweet placeholder

Para tomar dimensión, hay 701 kilómetros desde el estadio de Argentinos Juniors hasta el de Instituto, y 594kms desde el Bautista Gargantini de Independiente Rivadavia. A pesar de la mínima diferencia, la elección de la sede terminó siendo de las más parejas en lo que respecta a distancia. Será la primera vez que Alta Córdoba es sede de una final de Copa Argentina.

Publicidad

El campeón de la Copa Argentina se clasifica a la Copa Libertadores 2026

El árbitro que pica en punta para dirigir el Superclásico y el obstáculo que aún impide la confirmación

ver también

El árbitro que pica en punta para dirigir el Superclásico y el obstáculo que aún impide la confirmación

Así como sucedió con Platense por ganar el Apertura, y con Rosario Central por asegurarse uno de los cupos de tabla anual, el campeón de la Copa Argentina será uno de los equipos nacionales en clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Todas las finales de la Copa Argentina

  • 1969:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 3:1 / 0:1 vs Atlanta
    Estadio: El Gasómetro, Buenos Aires
  • 2011–12:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 2:1 vs Racing Club
    Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
  • 2012–13:
    Campeón: Arsenal
    Resultado: 3:0 vs San Lorenzo
    Estadio: Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca
  • 2013–14:
    Campeón: Huracán
    Resultado: 0:0 (4–3 penales) vs Rosario Central
    Estadio: San Juan del Bicentenario, San Juan
  • 2014–15:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 2:0 vs Rosario Central
    Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 2015–16:
    Campeón: River Plate
    Resultado: 4:3 vs Rosario Central
    Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 2016–17:
    Campeón: River Plate
    Resultado: 2:1 vs Atlético Tucumán
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2017–18:
    Campeón: Rosario Central
    Resultado: 1:1 (4–1 penales) vs Gimnasia y Esgrima (LP)
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2018–19:
    Campeón: River Plate
    Resultado: 3:0 vs Central Córdoba (SdE)
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2019–20:
    Campeón: Boca Juniors
    Resultado: 0:0 (5–3 penales) vs Talleres (C)
    Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
  • 2022:
    Campeón: Patronato
    Resultado: 1:0 vs Talleres (C)
    Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2023:
    Campeón: Estudiantes (LP)
    Resultado: 1:0 vs Defensa y Justicia
    Estadio: Ciudad de Lanús, Lanús
  • 2024:
    Campeón: Central Córdoba (SdE)
    Resultado: 1:0 vs Vélez Sarsfield
    Estadio: 15 de Abril, Santa Fe
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"
Opinión

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

River y Gallardo están regalando prestigio
River Plate

River y Gallardo están regalando prestigio

Tras la eliminación por Copa Argentina, los hinchas de River fueron lapidarios con un jugador: “Es para rescindirle contrato”
River Plate

Tras la eliminación por Copa Argentina, los hinchas de River fueron lapidarios con un jugador: “Es para rescindirle contrato”

Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River
Fútbol Argentino

Oscar Ruggeri no dudó y eligió su favorito para ganar el Superclásico entre Boca y River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo