Tras la eliminación por Copa Argentina, los hinchas de River fueron lapidarios con un jugador: “Es para rescindirle contrato”

River recibió otro duro golpe: quedó eliminado por penales ante Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina. Tras un empate sin goles, la definición sentenció la frustración de los hinchas, que encontraron un destinatario principal: Giuliano Galoppo. El volante, que había ingresado en el segundo tiempo reemplazando a Kevin Castaño, quedó en el ojo de la tormenta por su inesperada ejecución en la tanda.

La serie arrancó torcida para River con el fallo inicial de Miguel Borja, lo que ponía toda la presión en el segundo ejecutor. Galoppo se hizo cargo, pero su definición quedó marcada como la imagen de la eliminación. El volante caminó lentamente hacia la pelota y, justo antes de impactar, realizó un extraño salto, definiendo casi en el aire. El remate, defectuoso, se fue desviado, rozando el palo derecho del arquero. Una ejecución inexplicable para un momento de tanta tensión.

Tweet placeholder

A pesar de que el colombiano Borja también falló, fue la forma de la ejecución de Galoppo la que agotó la paciencia de los hinchas en las redes sociales. El ex Banfield, que no había logrado gravitar demasiado en el juego, quedó expuesto por una decisión que le costó carísima al equipo.

La derrota saca a River de la final de un título que era prioritario y, lo que es peor, le quita una vía de acceso directa a la próxima Copa Libertadores. En un semestre irregular, la Copa Argentina era la gran apuesta, y la extraña definición de Galoppo se convirtió en el fusible de la bronca de los hinchas y sus reacciones digitales.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad