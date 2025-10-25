Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Tras la eliminación por Copa Argentina, los hinchas de River fueron lapidarios con un jugador: “Es para rescindirle contrato”

El Millonario sufrió un nuevo golpe mediante los penales y el público clavó la mirada sobre uno de los protagonistas de la caída.

Por Bruno Carbajo

Los hinchas de River presentes en el Mario Alberto Kempes.
© GettyLos hinchas de River presentes en el Mario Alberto Kempes.

River recibió otro duro golpe: quedó eliminado por penales ante Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina. Tras un empate sin goles, la definición sentenció la frustración de los hinchas, que encontraron un destinatario principal: Giuliano Galoppo. El volante, que había ingresado en el segundo tiempo reemplazando a Kevin Castaño, quedó en el ojo de la tormenta por su inesperada ejecución en la tanda.

La serie arrancó torcida para River con el fallo inicial de Miguel Borja, lo que ponía toda la presión en el segundo ejecutor. Galoppo se hizo cargo, pero su definición quedó marcada como la imagen de la eliminación. El volante caminó lentamente hacia la pelota y, justo antes de impactar, realizó un extraño salto, definiendo casi en el aire. El remate, defectuoso, se fue desviado, rozando el palo derecho del arquero. Una ejecución inexplicable para un momento de tanta tensión.

Tweet placeholder

A pesar de que el colombiano Borja también falló, fue la forma de la ejecución de Galoppo la que agotó la paciencia de los hinchas en las redes sociales. El ex Banfield, que no había logrado gravitar demasiado en el juego, quedó expuesto por una decisión que le costó carísima al equipo.

La derrota saca a River de la final de un título que era prioritario y, lo que es peor, le quita una vía de acceso directa a la próxima Copa Libertadores. En un semestre irregular, la Copa Argentina era la gran apuesta, y la extraña definición de Galoppo se convirtió en el fusible de la bronca de los hinchas y sus reacciones digitales.

Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Villa y una especial dedicación tras la eliminación a River: "Gloria a Dios"
Copa Argentina

Villa y una especial dedicación tras la eliminación a River: "Gloria a Dios"

Los memes de la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia, con Gallardo y Villa como protagonistas
Copa Argentina

Los memes de la eliminación de River a manos de Independiente Rivadavia, con Gallardo y Villa como protagonistas

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
River Plate

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors
Copa Argentina

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo