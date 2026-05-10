Cuántos días lleva Boca sin ser campeón tras la eliminación ante Huracán en el Torneo Apertura

En La Bombonera, Boca no pudo hacerse fuerte de local, perdió 3 a 2 con Huracán, que terminó con nueve jugadores, y quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura. Como consecuencia de esto, la sequía de títulos continúa creciendo.

Es que, desde el 1° de marzo de 2023 hasta la actualidad, el elenco de la Ribera no logró volver a dar una vuelta olímpica. Es por eso que la racha sin ganar un certamen tanto a nivel local como internacional es de 1166 días , y crecerá por lo menos hasta fines de 2026.

La última conquista de Boca fue en la Supercopa Argentina 2023. En aquella oportunidad venció 3 a 0 a Patronato con un triplete de Darío Benedetto y de esta manera se quedó con la final que disputaron el campeón de la Liga Profesional 2022 (Boca) y el ganador de la Copa Argentina 2022 (Patronato).

La Supercopa Argentina 2023, el último título de Boca. (Getty).

Después de esto, el elenco de la Ribera tuvo oportunidades de dar una vuelta olímpica más, ya que en 2023 fue subcampeón de la Copa Libertadores tras perder la final ante Fluminense. En ese año, no clasificó a los playoff de la Copa de la Liga, mientras que en la Liga Profesional terminó séptimo y en Copa Argentina llegó hasta las semifinales, donde lo eliminó Estudiantes.

A lo largo de la temporada 2024, no jugó finales para ganar títulos. En Copa Sudamericana quedó eliminado en los octavos de final a manos de Cruzeiro, en la Copa de la Liga Estudiantes lo dejó afuera en semifinales, en la Liga Profesional quedó sexto y en Copa Argentina le ganó Vélez en semis.

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Finalmente, en 2025 tampoco peleó por títulos. Sin competencias internacionales por la eliminación ante Alianza Lima en la fase 2 de Libertadores, quedó afuera en cuartos de final del Torneo Apertura, en semifinales del Torneo Clausura, en los 16avos de final de la Copa Argentina y en la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Los títulos que puede ganar Boca en 2026

De cara al segundo semestre de la temporada, el Xeneize podrá dar vuelta la página y ganar hasta cuatro títulos. Esto se debe a que podría quedarse con la Copa Conmebol Libertadores si pasa la fase de grupos, así como también la Copa Argentina, en la que clasificó a 16avos de final. Además, peleará por el Torneo Clausura, y si gana este certamen, jugará el Trofeo de Campeones.

Datos claves

Boca cayó 3-2 ante Huracán y quedó eliminado del Torneo Apertura .

cayó 3-2 ante y quedó eliminado del . 1166 días sin títulos oficiales acumula el club desde marzo de 2023.

sin títulos oficiales acumula el club desde marzo de 2023. Darío Benedetto anotó el triplete en la Supercopa 2023, último trofeo ganado.