La entidad sudamericana le otorgaría los tres puntos al equipo carioca por su partido vs. Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, que fue suspendido a los 2 minutos de iniciado por incidentes.

El pasado 4 de mayo por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Flamengo e Independiente Medellín se tenían que enfrentar en el Atanasio Girardot. No obstante, solo se disputaron 2 minutos, dado que el juego debió suspenderse por los graves incidentes que se produjeron en la tribuna local entre miembros de la barra del DIM y la policía.

El detonante de los disturbios fue la protesta de los hinchas contra el principal accionista del club de la ciudad de Medellín, Daniel Giraldo. Pero la desaprobación subió de tono, a tal punto que algunos llegaron a ingresar al campo de juego al mismo tiempo que arrojaban todo tipo de objetos. Fue ahí cuando se produjo un fuerte choque con efectivos de seguridad.

Ante este escenario, el juez venezolano Jesús Valenzuela decidió, en primer término, aplazar el partido, pues era más que claro que no estaban dadas las condiciones para continuar con el espectáculo. Por lo tanto, el conjunto brasileño retornó a su territorio prácticamente sin cumplir con el propósito de su viaje a Colombia.

Al respecto, de acuerdo a Infobae, la Conmebol ya habría tomado una decisión, la cual será reportada en las próximas horas a los clubes implicados. En concreto, la entidad determinó la victoria en los escritorios para el Flamengo, lo que decretaría de esta manera que el Mengao, con presuntamente 13 puntos, se asegure el primer puesto de su zona y se clasifique a los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

Así quedó el Atanasio Girardot tras los incidentes durante el partido entre DIM y Flamengo. Getty Images.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín (que este miércoles venció 3 a 2 a Cusco de Perú en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega) queda clavado en el segundo lugar con 7 unidades, por lo que se jugará su cupo en la siguiente instancia en la última fecha contra Estudiantes de La Plata que está tercero con 6.

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Estudiantes y DIM jugarán prácticamente una final por el Grupo A de la Copa Libertadores

El duelo entre Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín definirá la segunda plaza para los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2026. Se llevará a cabo en UNO este martes 26 de mayo. Si gana el Pincha continúa su camino, pero si pierde o empatan, sigue el DIM. Por cierto, el que finalice tercero en el grupo jugará los playoffs para los Octavos de Final de la Copa Sudamericana.

En síntesis

Aquí tienes los 3 takeaways fácticos del artículo: