Qué pasa si Boca pierde, empata o gana hoy vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026

En La Bombonera, el Xeneize se enfrenta al elenco chileno por la última fecha de la fase de grupos.

Este jueves por la noche, Boca recibe a Universidad Católica por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, el partido que se disputa en La Bombonera y comienza a las 21:30 horas de Argentina, es trascendental para definir si el Xeneize clasifica o queda eliminado. Por ese motivo, cambia mucho el panorama si gana, empata o pierde.

El conjunto de la ribera llega a esta jornada en el tercer puesto, lo que significa que estaría bajando a la Copa Sudamericana. A pesar de que ganó los dos primeros encuentros de su zona, el equipo de Claudio Úbeda perdió dos y empató uno en los últimos tres cotejos que jugó, por lo que se le complicó seriamente sacar boleto con destino hacia los octavos de final.

Los futbolistas de Boca Juniors en La Bombonera. (Getty Images)

Qué pasa si Boca pierde, empata o gana

Si Boca pierde : queda eliminado de la Copa Libertadores 2026 y pasará a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana , en la fase de dieciseisavos de final.

: queda eliminado de la Copa Libertadores 2026 y pasará a jugar los playoffs de la , en la fase de dieciseisavos de final. Si Boca empata: queda eliminado de la Copa Libertadores 2026 y pasará a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana , en la fase de dieciseisavos de final.

queda eliminado de la Copa Libertadores 2026 y pasará a jugar los playoffs de la , en la fase de dieciseisavos de final. Si Boca gana: automáticamente se clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, aunque depende de Cruzeiro para definir si avanza como primero o segundo del grupo.

El equipo titular de Boca ante Barcelona de Ecuador. (Getty Images)

La tabla de posiciones del grupo D de la Libertadores

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La posible formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica

Obligado a ganar, el Xeneize saldría a la cancha con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos, Milton Giménez.