Quién es Álvaro Montero, el arquero de Boca contra O’Higgins por la Copa Sudamericana

Todos los detalles sobre el portero colombiano de Boca, recientemente incorporado en este mismo mercado de pases.

Este jueves, en el marco de la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, Boca Juniors y O’Higgins se encuentran frente a frente con la Bombonera de Buenos Aires como testigo y como escenario. Se trata de un compromiso clave para continuar con vida en el certamen continental.

En medio de ese panorama, el arquero titular del Xeneize, elegido por Rodolfo Arruabarrena, su nuevo entrenador, no es otro que Álvaro Montero, uno de los flamantes refuerzos que cerró la presidencia de Juan Román Riquelme en el actual mercado de pases.

Quién es Álvaro Montero

Álvaro Montero, refuerzo de Boca. (Foto: Getty)

Álvaro Montero es un experimentado arquero colombiano de 31 años de edad, que se caracteriza por su altura, ya que mide nada más ni nada menos que 2,02 metros. Viene de representar a la Selección Colombia en el Mundial 2026, aunque no tuvo minutos.

Montero, nacido en El Molino, La Guajira, se formó en las divisiones inferiores de Valledupar, Atlético Nacional de Medellín y Millonarios, donde tiempo después se terminaría convirtiendo en ídolo, cosechando nada menos que tres títulos con el conjunto bogotano.

A su vez, Montero también supo defender las porterías de Sao Caetano, San Lorenzo de Almagro, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima y Vélez Sarsfield. Inclusive, su última aventura fue en el Fortín, donde dejó una imagen realmente positiva.

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El palmarés de Montero

2015 – Supercopa Argentina (San Lorenzo)

2018 – Torneo Apertura de Colombia (Deportes Tolima)

2021 – Torneo Apertura de Colombia (Deportes Tolima)

2022 – Copa Colombia (Millonarios)

2023 – Torneo Apertura de Colombia (Millonarios)

2024 – Superliga de Colombia (Millonarios)

2025 – Supercopa Argentina (Vélez)

El cuadro de la Copa Sudamericana