Partidos de MAÑANA en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 27 de junio

Se cierra la fase de grupos con 8 partidos desde la madrugada hasta altas horas del sábado. Todo el calendario completo.

Ocho encuentros de intensidad máxima dominan el sábado 27 de junio, cierre absoluto de fase de grupos del Mundial 2026. La jornada la abrirán los dos partidos del Grupo G, en los que se enfrentarán Bélgica ante Nueva Zelanda e Irán ante Egipto desde las 00:00 de Argentina en simultáneo.

Croacia-Ghana y Panamá-Inglaterra jugarán en Filadelfia y Nueva Jersey respectivamente en los compromisos de las 18 horas del sábado, en lo que será el primer turno post madrugada.

Luego, RD Congo-Uzbekistán y Colombia-Portugal se enfrentarán en Atlanta y Miami para definir el Grupo K, donde lusos y cafeteros se batirán mano a mano el primer puesto de la zona.

Por último, el plato fuerte para el público albiceleste: Argelia-Austria y Jordania-Argentina albergarán sus compromisos en Kansas City y Dallas respectivamente. Un sábado histórico que distribuye las 32 plazas totales que jugarán los 16avos de final.

PARTIDOS DEL SÁBADO 27 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

Argentina: 00:00 horas (inicio sábado) | DSports, DGo, Paramount+, Flow

Egipto vs. Irán (Grupo G)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

Argentina: 00:00 horas (inicio sábado) | DSports, DGo, TyC Sports, Paramount+, Flow

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Croacia vs. Ghana (Grupo L)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

Argentina: 18:00 horas | DSports, DGo, Paramount+, Flow

Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)

Estadio MetLife (Nueva Jersey), Estados Unidos

Argentina: 18:00 horas | DSports, DGo, TV Pública, TyC Sports, Disney+, Paramount+

RD Congo vs. Uzbekistán (Grupo K)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

Argentina: 20:30 horas | DSports, DGo, TyC Sports 2, Paramount+, Flow

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Colombia vs. Portugal (Grupo K)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

Argentina: 20:30 horas | DSports, DGo, Paramount+, Flow

Argelia vs. Austria (Grupo J)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

Argentina: 23:00 horas | DSports, DGo, TV Pública, Disney +, Telefe, TyC Sports, Paramount+, Flow

Jordania vs. Argentina (Grupo J)

Estadio AT&T (Dallas), Estados Unidos

Argentina: 23:00 horas | DSports, DGo, Paramount+, Flow.