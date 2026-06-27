Franco Colapinto no pudo pasar la Q2 y largará 16º el Gran Premio de Austria

Se corre la clasificación del GP de Austria, buscando las posiciones definitivas para la parrilla de salida de la carrera principal.

Minuto a minuto de la clasificación del GP de Austria: en marcha la Q2

Eliminados Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Franco Colapinto.

11:40 – No hubo suerte para Colapinto, arrancó bien pero terminó abortando la vuelta y largará desde el puesto 16.

No hubo suerte para Colapinto, arrancó bien pero terminó abortando la vuelta y largará desde el puesto 16. 11:38 – Franco Colapinto sale a pista con goma nueva, buscando la épica.

Franco Colapinto sale a pista con goma nueva, buscando la épica. 11:33 – Colapinto, con neumático usado, hace un 1:08.171, P12 de momento tras el primer intento. Gasly, con goma nueva, hizo un 1:07.562 para ser octavo. Habrá un intento más.

Colapinto, con neumático usado, hace un 1:08.171, P12 de momento tras el primer intento. Gasly, con goma nueva, hizo un 1:07.562 para ser octavo. Habrá un intento más. 11:31 – Kimi Antonelli. 1:06.763 para él, el primero en romper la barrera. Lo sigue Piastri con un 1:06.890. Russell aborta la vuelta.

Kimi Antonelli. 1:06.763 para él, el primero en romper la barrera. Lo sigue Piastri con un 1:06.890. Russell aborta la vuelta. 11:27 – El primero en salir es Lando Norris, uno de los cuatro que no hizo un segundo intento en Q1.

El primero en salir es Lando Norris, uno de los cuatro que no hizo un segundo intento en Q1. COMIENZA LA Q2 DEL GP DE AUSTRIA

P11 para Colapinto en la Q1, a 345 del corte de los 10 mejores. Los RB han dado un salto importante en esta tanda, parece difícil pasar a Q3.

11:18 – Como se esperaba, quedaron eliminados en Q1 los Williams de Sainz y Albon, los Cadillac de Checo Pérez y Bottas, y los Aston Martin de Alonso y Stroll.

Como se esperaba, 11:17 – Franco Colapinto hace su mejor vuelta de todo el fin de semana. 1:07.894 para el argentino, que mejora medio segundo lo hecho en FP3 y pasa a Q2.

Franco Colapinto hizo su mejor vuelta del fin de semana. (Getty)

11:14 – Salen todos los pilotos nuevamente. Algunos para asegurar, los de abajo para ver si consiguen el milagro de avanzar.

Salen todos los pilotos nuevamente. Algunos para asegurar, los de abajo para ver si consiguen el milagro de avanzar. 11:11 – Todos los pilotos ya marcaron vuelta. De momento, afuera los Williams, Cadillac y Aston Martin.

Todos los pilotos ya marcaron vuelta. De momento, afuera los Williams, Cadillac y Aston Martin. 11:09 – Golpe sober la mesa de Kimi Antonelli en Q1, 1:07.083 para el líder del campeonato del mundo. Ya está en el mismo tiempo que en las simulaciones, y todavía faltan dos tandas. Romperán la barrera del 1:07, sin dudas.

Golpe sober la mesa de Kimi Antonelli en Q1, 1:07.083 para el líder del campeonato del mundo. Ya está en el mismo tiempo que en las simulaciones, y todavía faltan dos tandas. Romperán la barrera del 1:07, sin dudas. 11:07 – Primera vuelta lanzada de Franco Colapinto, que marca un 1:08.343. Le alcanza para ponerse virtualmente en puesto 13. Está a 305 milésimas de Gasly, que queda noveno.

Primera vuelta lanzada de Franco Colapinto, que marca un 1:08.343. Le alcanza para ponerse virtualmente en puesto 13. Está a 305 milésimas de Gasly, que queda noveno. 11:05 – Van saliendo el resto de los pilotos a pista. Cabe destacar que el tráfico juega un papel clave en Austria. Será importante elegir bien el momento para la vuelta rápida y armar bien el espacio para no encontrarse con autos lentos en puntos críticos.

Van saliendo el resto de los pilotos a pista. Cabe destacar que el tráfico juega un papel clave en Austria. Será importante elegir bien el momento para la vuelta rápida y armar bien el espacio para no encontrarse con autos lentos en puntos críticos. 11:01 – Interesante salida de George Russell temprano en la Q1. El único de los pilotos de punta en mandarse a pista tan temprano. También salieron los del fondo: Aston Martin, Cadillac y Williams.

Interesante salida de George Russell temprano en la Q1. El único de los pilotos de punta en mandarse a pista tan temprano. También salieron los del fondo: Aston Martin, Cadillac y Williams. 11:00 – ARRANCA LA Q1 DEL GP DE AUSTRIA

10:55hs: Cinco minutos para el inicio de la Qualy.

Cinco minutos para el inicio de la Qualy. 10:50hs: Jornada de calor extremo en Austria, con inusuales más de 30º de temperatura ambiente y por sobre los 50º en pista.

Jornada de calor extremo en Austria, con inusuales más de 30º de temperatura ambiente y por sobre los 50º en pista. 10:40hs: Max Verstappen se mostró lejos en la simulación de clasificación, pero no deja de ser el piloto con más victorias y pole position (5 y 5) en Spielberg. Puede llegar a dar la sorpresa.

Max Verstappen se mostró lejos en la simulación de clasificación, pero no deja de ser el piloto con más victorias y pole position (5 y 5) en Spielberg. Puede llegar a dar la sorpresa. 10:35hs: Los RB y los Audi serán los principales rivales de Alpine en la lucha por la Q3. Hay 300 milésimas entre todos ellos. Las cuatro escuderías top (Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull) parecen estar bastante por encima.

Los RB y los Audi serán los principales rivales de Alpine en la lucha por la Q3. Hay 300 milésimas entre todos ellos. Las cuatro escuderías top (Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull) parecen estar bastante por encima. 10:30hs: Uno de los temas a tener en cuenta en Austria serán los límites de pista, especialmente en las tres curvas finales, donde los pilotos suelen irse ancho. Eso podría alterar el curso lógico de la clasificación.

Uno de los temas a tener en cuenta en Austria serán los límites de pista, especialmente en las tres curvas finales, donde los pilotos suelen irse ancho. Eso podría alterar el curso lógico de la clasificación. 10:20hs: Momento de ponernos técnicos. Franco Colapinto quedó a 201 milésimas de Pierre Gasly, tomando la vuelta rápida de ambos. El argentino perdió 132 de ellas en el primer sector, y fue casi idéntico al ritmo de su compañero en el sector 2 (22 milésimas más lento) y en el sector 3 (47 milésimas más lento), así que sabe que debe mejorar la primera parte de la vuelta para mejorar.

Momento de ponernos técnicos. Franco Colapinto quedó a 201 milésimas de Pierre Gasly, tomando la vuelta rápida de ambos. El argentino perdió 132 de ellas en el primer sector, y fue casi idéntico al ritmo de su compañero en el sector 2 (22 milésimas más lento) y en el sector 3 (47 milésimas más lento), así que sabe que debe mejorar la primera parte de la vuelta para mejorar. 10:15hs: Así es Red Bull Ring, el circuito no callejero más corto de la temporada, con apenas 11 curvas, cuatro zonas de activación del Straight Mode y una vuelta por debajo del 1:10.000.

Publicidad

10:05hs: Recién finalizó la carrera sprint de la Fórmula 2. Nico Varrone terminó en el puesto 12, sin sumar puntos, mientras que su compañero de equipo, el mexicano Rafa Villagomez, se subió al podio en el tercer lugar. La victoria fue para Bennett, y Sebastián Montoya terminó segundo, luego de liderar la carrera hasta la última vuelta.

Recién finalizó la carrera sprint de la Fórmula 2. Nico Varrone terminó en el puesto 12, sin sumar puntos, mientras que su compañero de equipo, el mexicano Rafa Villagomez, se subió al podio en el tercer lugar. La victoria fue para Bennett, y Sebastián Montoya terminó segundo, luego de liderar la carrera hasta la última vuelta. 10:00hs: En 60 minutos se pondrá en marcha la clasificación del Gran Premio de Austria. Mercedes dominó los últimos entrenamientos libres, y son los grandes candidatos a quedarse con la primera fila en la grilla de partida.

Luego de completarse la última sesión de entrenamientos libres, este sábado tiene lugar la clasificación del Gran Premio de Austria. Franco Colapinto se mostró más competitivo sobre el cierre de la misma que en la jornada de viernes y buscará un lugar en Q3, que estará una tarea más difícil que de costumbre.

El Gran Premio de Austria se vive por Disney+

Los Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull y RB se mostraron un paso por delante de Alpine en las tres sesiones y son los favoritos para hacerse con los 10 primeros puestos, pero unas pocas milésimas pueden cambiarlo todo en un circuito tan veloz y donde cada mínimo error puede valer múltiples posiciones.

Publicidad

Cobertura en progreso…