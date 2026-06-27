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Mundial 2026

Así quedaron las tablas de la fase de grupos del Mundial 2026 con tres grupos por definirse y la eliminación de Uruguay

En una jornada maratónica, la primera ronda d ela Copa del Mundo empieza a llegara su fin.

Uruguay quedó eliminado del Mundial y protagonizó uno de los golpes de la competencia.
© GettyUruguay quedó eliminado del Mundial y protagonizó uno de los golpes de la competencia.

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final. Este viernes y durante la madrugada del sábado se resolvieron tres nuevas zonas, dejando prácticamente definido el cuadro de los dieciseisavos de final. Durante su desarrollo, la jornada entregó la inesperada eliminación de Uruguay y la histórica clasificación de Cabo Verde, que será el rival de la Selección Argentina en la próxima instancia.

La actividad comenzó con la definición del Grupo I, donde Francia (1°) goleó 4-1 a Noruega (2°) y Senegal (3°) aplastó 5-0 a Irak (4°). Más tarde llegó la resolución del Grupo H. El líder España derrotó 1-0 a Uruguay, mientras que el empate 0-0 entre Cabo Verde (2°) y Arabia Saudita (4°) le permitió al seleccionado africano sellar una histórica clasificación.

La última definición correspondió al Grupo G. Bélgica goleó 5-1 a Nueva Zelanda para terminar puntero por diferencia de gol, mientras que Egipto igualó 1-1 con Irán para quedarse con el segundo puesto.

Con estos resultados, ya son cinco los terceros que tienen asegurado su boleto a los dieciseisavos de final: Suecia, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, y Senegal. Restan únicamente tres plazas por definirse.

En ese escenario, Irán, Croacia y Corea del Sur ocupan actualmente los últimos puestos de clasificación, aunque todavía podrían ser desplazados por Argelia, República del Congo o Ghana, dependiendo de los resultados de las tres zonas que restan resolverse.

Así quedaron los grupos del Mundial

Así está el cuadro de 16avos de final del Mundial

Lado izquierdo del cuadro

  • Alemania vs. Paraguay
  • Francia vs. Suecia
  • Sudáfrica vs. Canadá
  • Países Bajos vs. Marruecos
  • Portugal vs. Ghana
  • España vs. Austria
  • Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina
  • Bélgica vs. Corea del Sur

Lado derecho del cuadro

  • Brasil vs. Japón
  • Costa de Marfil vs. Noruega
  • México vs. Ecuador
  • Inglaterra vs. Senegal
  • Argentina vs. Cabo Verde
  • Australia vs. Egipto
  • Suiza vs. Irán
  • Colombia vs. Croacia

Referencias: en negrita, los cruces y clasificados confirmados.

El fixture del Mundial

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo
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