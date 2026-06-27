Este sábado, el Millonario fue a fondo y concretó dos nuevos desembarcos. Se suman a las llegadas de Otamendi y Arambarri.

Se sigue moviendo de manera contundente el mercado de pases de River Plate. Es que, luego de finiquitar los fichajes de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri y en medio de una fuerte limpieza general, el Millonario continuó trabajando sin descanso en la actual ventana de transferencias. Y lo cierto es que este sábado arrancó con novedades importantes.

Por empezar, hay que destacar que se cerró de palabra el retorno de Rafael Santos Borré, delantero colombiano de 30 años de edad que ya supo tener un paso más que positivo por la institución del barrio porteño de Núñez. En las últimas horas se limaron todas las diferencias entre las partes implicadas para que la historia llegue a buen puerto.

De este modo, el 44 veces internacional con la Selección Colombia resignará una parte importante del salario que percibe actualmente en Internacional de Porto Alegre, en Brasil, para poder volver a River. Los comandados tácticamente por Eduardo Coudet desembolsarán 2.500.000 dólares por la ficha del también exjugador de Deportivo Cali, Villarreal, Eintracht Frankfurt y Werder Bremen.

Pero eso no es todo: paralelamente, River llegó a un acuerdo para sellar la llegada de un lateral derecho uruguayo de dilatada trayectoria como Giovanni González. El oriundo de Montevideo tiene 31 años de edad y durante las últimas dos temporadas defendió la camiseta de Krasnodar, equipo de la máxima categoría de Rusia.

Giovanni González durante su paso por Mallorca. (Foto: Getty)

Se trata de una operación realmente accesible para River, que invierte solamente 500.000 dólares por el pase de González, de pasado también en River Plate de Uruguay, Peñarol y Mallorca. El defensor cobrará en el Millonario un 25% de lo que gana Fabricio Bustos, por quien se supo pagar 7.000.000 de dólares hace dos años.

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La situación de Lucas Beltrán

En cuanto a la situación de Lucas Beltrán, delantero surgido de las divisiones inferiores de River que se transformó en un objetivo central del Millonario en este mercado de pases, hay que destacar que se llegó a un acuerdo entre los de Núñez y la Fiorentina, club dueño de su ficha, por lo que la historia está realmente avanzada.

Lucas Beltrán en Fiorentina. (Foto: Getty)

Hay que señalar que el combinado italiano dio el visto bueno para que la operación se haga efectiva por intermedio de algo más de 7.000.000 de dólares por el 50% del pase del exjugador de Colón de Santa Fe y Valencia. Paralelamente, el artillero de 25 años de edad está cada vez más cerca de subir el pulgar para volver a River.

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DATOS CLAVE

Rafael Santos Borré acordó regresar a River Plate por 2.500.000 dólares.

Giovanni González acordó su incorporación a River Plate por 500.000 dólares.

Lucas Beltrán está muy cerca de volver a River por 7.000.000 dólares.