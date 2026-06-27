Cómo ver en vivo y online Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Colombianos y portugueses ponen en juego la primera posición del Grupo K en el Hard Rock Stadium de Miami.

Las selecciones de Colombia y Portugal se enfrentan este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, disputándose además la primera posición de su zona. El encuentro será dirigido por el árbitro australiano Alireza Faghani.

El seleccionado colombiano que dirige Néstor Lorenzo ha logrado una cosecha perfecta en sus dos primeras presentaciones, con victorias 3-1 sobre Uzbekistán y 1-0 sobre Congo, razón por la cual le bastará con el empate para ser primera del Grupo K.

Los lusos se vieron sorprendidos en la primera ronda y no lograron de pasar del empate 1-1 ante Congo, pero se recuperaron con una arrasadora victoria 5-0 sobre Uzbekistán que marcó además el despertar de Cristiano Ronaldo, autor de un doblete.

A Colombia le alcanza con el empate para terminar como líder del Grupo K.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Portugal?

El partido que Colombia y Portugal disputarán en el Hard Rock Stadium para determinar qué selección clasificará en la primera posición del Grupo K a dieciseisavos de final está programado para las 20.30 en hora de Argentina. En simultáneo se enfrentarán Uzbekistán y Congo en Atlanta.

¿Qué canal pasa Colombia vs. Portugal?

El encuentro entre Colombia y Portugal podrá verse en vivo y en directo por televisión a través de DSports 2, canal que está también disponible en la grilla de Flow hasta la finalización del Mundial. Además, se puede ver de manera online desde las plataformas de streaming de Dinsey+, DGO, Flow y Paramount+.

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