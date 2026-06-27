La Selección Colombia ya se ganó un lugar en 16avos de final, tendrá que definir si queda primera o segunda del Grupo K.

La Selección Colombia ganó sus primeros dos partidos del Grupo K del Mundial 2026, con lo cual aseguró su clasificación a los 16avos de final de la competición. Ahora, quedará saber si lo hará como primera o segunda, algo que se definirá este sábado, en su partido contra Portugal.

Colombia y Portugal se verán las caras esta tarde noche en el Hard Rock Stadium de Miami, con el primer lugar del grupo en juego. Del resultado del partido dependerá tanto el rival, como día, horario y sede del encuentro que disputará cada uno de los seleccionados.

La Portugal de Cristiano Ronaldo, el rival de Portugal hoy. (Getty)

¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde vs. Portugal hoy por el Mundial 2026?

Si Colombia gana hoy contra Portugal, se quedará con el primer lugar del Grupo K en el Mundial 2026. De esta forma, su próximo partido será por 16avos de final, el 3 de julio en Kansas, contra uno de los ocho mejores terceros. Puede ser el tercero del Grupo E (Ecuador), el tercero del Grupo I (Senegal), o el tercero del Grupo L (Inglaterra, Ghana, Croacia o Panamá).

contra Portugal, se quedará con el primer lugar del Grupo K en el Mundial 2026. De esta forma, su próximo partido será por 16avos de final, el 3 de julio en Kansas, contra uno de los ocho mejores terceros. Si Colombia empata hoy contra Portugal, el escenario es exactamente el mismo que en el caso anterior, ya que ganará el grupo.

contra Portugal, el escenario es exactamente el mismo que en el caso anterior, ya que ganará el grupo. Si Colombia pierde hoy contra Portugal, es el único caso en el que pasará como segunda del Grupo K. Con ello, su próximo partido será el 2 de julio en Toronto, ante el segundo del Grupo L (Inglaterra, Ghana o Croacia).

En cualquiera de los escenarios, para Portugal la historia será opuesta. El conjunto de Cristiano Ronaldo ocupará el lugar que no ocupe Colombia en el Grupo K.

Hay un único escenario donde Portugal quedaría tercero: perdiendo con Colombia a la vez que RD Congo logre un triunfo contra Uzbekistán. Con todo esto, todavía quedaría reducir una diferencia de gol que hoy favorece a Portugal por 6 tantos (+5 vs. -1).

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El Grupo de Colombia en el Mundial 2026

Fixture del Grupo K

Los cruces de 16avos de Final