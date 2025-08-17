Salió a la luz que Boca fue a buscar a Zlatan Ibrahimovic y Antonio Conte: “Las gestiones las hicimos”

En el último año de la gestión de Daniel Angelici como presidente de Boca, la secretaría técnica comandada por Nicolás Burdisso rompió el mercado de pases al oficializar la llegada de Daniele De Rossi, el mediocampista campeón del mundo con la Selección de Italia en 2006.

Aníbal Matellán, uno de los integrantes de esta secretaría técnica, habló en una entrevista con Vía Libre y allí reveló que además de al italiano, la dirigencia del Xeneize inició gestiones para que Antonio Conte sea el entrenador del club y para fichar al sueco Zlatan Ibrahimovic.

“Las gestiones las hicimos todas”, confesó respecto a las charlas en 2018 con Conte, quien estuvo interesado en la propuesta, pero finalmente no pudo arribar a la institución debido a que estaba con contrato vigente con el Chelsea, equipo con el que ganó la FA Cup de esa temporada.

Por otro lado, reveló que esos años de gestión conversaron con Zlatan Ibrahimovic previo a su llegada a Los Ángeles Galaxy, así como también dialogaron con Salomón Rondón y Edinson Cavani, aunque no pudieron llegar a un acuerdo para incorporarlos.

Matellán no descartó a De Rossi como entrenador de Boca

En la misma entrevista, el ex futbolista del Xeneize reconoció que en el futuro Daniele De Rossi podría regresar al club para ser el entrenador. “Haría mucha fuerza para venir a Boca si estuviese dentro de sus posibilidades. Boca demanda que el entrenador esté a la altura de las circunstancias: es algo muy amplio, no es solo entrenar a un equipo, sino tener idea de juego, identidad y respetando la historia”, soltó.

Su mirada sobre el presente de Boca

Además, Matellán dio su mirada respecto al mal momento deportivo que atraviesa Boca: “Últimamente, los resultados no se están dando a partir de malas decisiones que han habido de Román y su equipo, y eso se ha traducido en el rendimiento del equipo y de los jugadores. Todo esto nace de lo que uno propone como líder”.

Y agregó: “Yo creo que al final van a terminar revirtiendo la situación, porque es cuestión de insistir. Ojalá que así sea, que el equipo pueda empezar a ganar. Hoy no está mostrando eso, y es una deuda que tiene todo el equipo con su gente, el club y la historia”.

