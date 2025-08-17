logotipo del encabezado
Boca Juniors

Salió a la luz que Boca fue a buscar a Zlatan Ibrahimovic y Antonio Conte: “Las gestiones las hicimos”

Aníbal Matellán confesó que la dirigencia del Xeneize intentó romper el mercado de pases entre 2018 y 2019.

Zlatan Ibrahimovic, uno de los mayores goleadores de la historia.
© Getty ImagesZlatan Ibrahimovic, uno de los mayores goleadores de la historia.

Por Marco D'arcangelo

En el último año de la gestión de Daniel Angelici como presidente de Boca, la secretaría técnica comandada por Nicolás Burdisso rompió el mercado de pases al oficializar la llegada de Daniele De Rossi, el mediocampista campeón del mundo con la Selección de Italia en 2006. 

Publicidad

Aníbal Matellán, uno de los integrantes de esta secretaría técnica, habló en una entrevista con Vía Libre y allí reveló que además de al italiano, la dirigencia del Xeneize inició gestiones para que Antonio Conte sea el entrenador del club y para fichar al sueco Zlatan Ibrahimovic. 

“Las gestiones las hicimos todas”, confesó respecto a las charlas en 2018 con Conte, quien estuvo interesado en la propuesta, pero finalmente no pudo arribar a la institución debido a que estaba con contrato vigente con el Chelsea, equipo con el que ganó la FA Cup de esa temporada. 

Publicidad

Por otro lado, reveló que esos años de gestión conversaron con Zlatan Ibrahimovic previo a su llegada a Los Ángeles Galaxy, así como también dialogaron con Salomón Rondón y Edinson Cavani, aunque no pudieron llegar a un acuerdo para incorporarlos.

Matellán no descartó a De Rossi como entrenador de Boca

En la misma entrevista, el ex futbolista del Xeneize reconoció que en el futuro Daniele De Rossi podría regresar al club para ser el entrenador. “Haría mucha fuerza para venir a Boca si estuviese dentro de sus posibilidades. Boca demanda que el entrenador esté a la altura de las circunstancias: es algo muy amplio, no es solo entrenar a un equipo, sino tener idea de juego, identidad y respetando la historia”, soltó. 

Su mirada sobre el presente de Boca

Además, Matellán dio su mirada respecto al mal momento deportivo que atraviesa Boca: “Últimamente, los resultados no se están dando a partir de malas decisiones que han habido de Román y su equipo, y eso se ha traducido en el rendimiento del equipo y de los jugadores. Todo esto nace de lo que uno propone como líder”.

Publicidad

Y agregó: “Yo creo que al final van a terminar revirtiendo la situación, porque es cuestión de insistir. Ojalá que así sea, que el equipo pueda empezar a ganar. Hoy no está mostrando eso, y es una deuda que tiene todo el equipo con su gente, el club y la historia”. 

Dos pasacalles exigiendo cortar la mala racha: así amaneció el hotel de Boca antes del partido vs. Independiente Rivadavia

ver también

Dos pasacalles exigiendo cortar la mala racha: así amaneció el hotel de Boca antes del partido vs. Independiente Rivadavia

Raúl Cascini solo necesitó dos palabras para definir cómo es Juan Román Riquelme como presidente de Boca

ver también

Raúl Cascini solo necesitó dos palabras para definir cómo es Juan Román Riquelme como presidente de Boca

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Jugó en Boca, estuvo a un paso de River, ganó la Copa Libertadores y ahora sorprende como cantante de salsa: “Tengo varias canciones”Offside

Jugó en Boca, estuvo a un paso de River, ganó la Copa Libertadores y ahora sorprende como cantante de salsa: “Tengo varias canciones”

Quedó libre de River, le dejó una millonada por su reciente transferencia y acaba de debutar con gol tras asistencia del Colo BarcoFútbol europeo

Quedó libre de River, le dejó una millonada por su reciente transferencia y acaba de debutar con gol tras asistencia del Colo Barco

Ni Boca ni Lanús: Toto Salvio sorprendió a todos revelando con qué equipo se siente más identificadoBoca Juniors

Ni Boca ni Lanús: Toto Salvio sorprendió a todos revelando con qué equipo se siente más identificado

River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: posibles formacionesFútbol Argentino

River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura 2025: posibles formaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo