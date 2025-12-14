Era el capitán de PSG y reveló detalles desconocidos de la pelea entre Neymar y Mbappé: “Eran muy unidos”

Ya pasaron más de 8 años desde que París Saint-Germain decidió dar el gran salto de jerarquía en su plantel, al contratar a Neymar Júnior y Kylian Mbappé en el mismo mercado de pases. Lo que comenzó con juntar dos cracks de elite mundial, terminó con una pésima relación entre sí y la posterior salida de ambos. Ahora fue Thiago Silva el que rompió el silencio al respecto de ello.

A mediados de 2017, PSG desembolsó 222 millones de euros por el brasileño -la compra más cara de la historia- y cerró a préstamo al francés con obligación de pagar otros 145 millones de euros un año más tarde. No solo junto a dos verdaderos fenómenos, sino que su vínculo era muy cercano dentro y fuera de la cancha y hasta era considerado una gran amistad en el mundo del fútbol.

Lo cierto es que Thiago Silva realizó una entrevista exclusiva con L’Équipe, en la que hizo referencia a la cuestión entre las figuras de aquel equipo galáctico que dominó Francia. “Eran muy unidos, de los que más se divertían cada día“, manifestó en primera instancia el capitán de ese plantel. “No entendí por qué se distanciaron. Pero yo ya no estaba en el PSG”, añadió más tarde.

Kylian Mbappé, Neymar Júnior y Thiago Silva. (Reuters)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el experimentado zaguero central amplió su discurso al respecto. También en comunicación con el medio francés, el defensor continuó: “No sé cuál de los dos causó la ruptura, pero me entristeció”. Inmediatamente después, el referente de ese equipo, aseguró: “Son dos chicos maravillosos y es decepcionante que terminara así“.

En ese preciso momento, Silva se encargó de dar a conocer una anécdota que todavía no había salido a la luz de cuando PSG estaba por hacer ambos fichajes galácticos para juntar a los cracks del momento. “Recuerdo el partido de la Champions Trophy contra el Mónaco de Kylian Mbappé en Marruecos. Al final del partido, Mbappé quiso hablar conmigo“, empezó el relato…

Neymar Júnior y Kylian Mbappé, cuando coincidieron en PSG. (Getty Images)

Luego de una breve pausa, Thiago siguió: “Me dijo: ‘Aunque Neymar fiche, yo también quiero venir y formar parte de este equipo. Si pudieras hablar con el presidente…'”. Tras contar este suceso absolutamente desconocido, el brasileño volvió a insistir con lo anterior. “Ambos llegaron ese verano y ¡Su relación era increíble!“, remarcó Silva sin entender el alejamiento de las figuras.

