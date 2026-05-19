La Joya define su futuro cercano al acabarse su contrato con la Roma. Al respecto, la Premier League habría asomado como una opción concreta en medio de los rumores por su posible desembarco en el Xeneize.

Está claro que para Boca Paulo Dybala sería un refuerzo de lujo para pensar en volver a ganar la Copa Libertadores (aunque primero debería obtener los resultados esperados contra Cruzeiro y Universidad Católica y así asegurar su lugar en los Octavos de Final). No obstante, no hay señales claras ni del jugador ni de su familia que indiquen que esté cerca de producirse su retorno a la Argentina.

Encima, los reportes que provienen de diferentes puntos de Europa no son nada alentadores para la planificación que tiene Juan Román Riquelme de unir a la Joya con Leandro Paredes y el resto de los futbolistas del plantel que en la actualidad comanda Claudio Úbeda una vez se reanude la actividad local post Copa Mundial 2026.

Por un lado, Sky Sports Italia advierte que ya hubo contactos entre la dirigencia de la Roma y los allegados del delantero para renovar el vínculo que, de momento, tiene fecha de vencimiento el próximo 30 de junio. Sin embargo, se mantienen las diferencias económicas entre lo que el club pretende pagar y lo que el cordobés quiere percibir.

Por eso, por otra parte, Paulo Dybala le habría abierto la puerta a la chance de jugar en la Premier League, según la base inglesa del medio citado anteriormente. De todas formas, por lo menos de momento, no trascendió que tenga sobre la mesa alguna propuesta concreta para pegar el salto de Italia al Reino Unido.

Sky Sports publicó que Paulo Dybala quiere jugar en la Premier League.

Por su lado, Dybala, luego de ganar el Derby de Roma sobre la Lazio el pasado fin de semana, en conversación con la prensa local dijo que frente al Hellas Verona este domingo 24 de mayo (en el que la Loba necesita ganar para confirmar su clasificación a la Champions League de la próxima temporada) será su último partido porque ”así lo dice el contrato”.

Publicidad

Gian Piero Gasperini, DT de la Roma, se refirió a las conversaciones que mantiene el club para renovar el contrato de Paulo Dybala

“Es importante que ambas partes tengan la misma idea. Cuando existe voluntad de ambas partes, después se puede encontrar la solución”, comentó Gian Piero Gasperini, a raíz de las conversaciones que mantienen entre los directivos de la Roma y Paulo Dybala, para intentar dar con una extensión de la relación.

En síntesis

El delantero Paulo Dybala finaliza su contrato actual con la Roma el 30 de junio .

finaliza su contrato actual con la Roma el . El futbolista jugará su último partido con el club italiano este domingo 24 de mayo .

. La Premier League y Boca Juniors aparecen como opciones para el futuro del delantero argentino.