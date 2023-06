Por la quinta fecha de la Copa Libertadores, Boca y Colo Colo se verán las caras este martes a las 21 horas en La Bombonera en un encuentro que será transmitido a través de Star +. Para este cotejo que puede significar la clasificación del Xeneize a octavos de final del certamen copero, Jorge Almirón no guarda nada y busca ir con lo mejor disponible pensando en el triunfo frente al Cacique.

Hasta hace escasas horas, el XI planteado por el entrenador era un hecho, siendo el que paró en el último entrenamiento desde el arranque, pero luego se constató que Almirón planea esconder la formación hasta el momento en que se encuentre con sus dirigidos en el vestuario de Brandsen 805.

La principal duda que guarda Almirón es la de contar desde el arranque o no con Valentín Barco, quien ya está de regreso en el equipo tras su participación en el Mundial Sub 20 con el seleccionado argentino. Con un par de prácticas, el entrenador no descarta poner como titular a uno de los futbolistas que más rindió en su corto ciclo pero en una posición diferente a la que ocupó en el lateral izquierdo.

En concreto, en ESPN revelaron que lo que Jorge Almirón pretende hace tiempo podría ponerlo en práctica este martes poniendo al Colo Barco en la zona del mediocampo y que Frank Fabra se mantenga en la banda izquierda defensiva. En ese caso, quien saldría del XI titular sería Alan Varela para que Pol Fernández sea el volante central junto con Barco y Cristian Medina de internos.

Sin definirse aún y con posibilidades de que finalmente sea el equipo pautado de antemano, Jorge Almirón definirá a sus once inicialista para el duelo ante Colo Colo a última hora, siendo este el posible equipo: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela/Valentín Barco, Cristian Medina; Luis Advíncula, Darío Benedetto y Luca Langoni.