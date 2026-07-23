Mientras abre su llave ante O'Higgins, el Xeneize ya sabe qué rival lo está esperando en la próxima instancia.

Boca inicia su camino en la Copa Sudamericana enfrentando a O’Higgins, con un Rodolfo Arruabarrena que pone lo mejor que tiene para dejar al equipo con un pie en octavos de final. El Xeneize quiere hacer la diferencia en La Bombonera y llegar de la mejor manera a la revancha en Chile.

El conjunto argentino no se guarda nada: futbolistas como Leandro Paredes, Sebastián Villa y Miguel Merentiel dirán presente en este compromiso, buscando pisar fuerte en este estreno copero. En caso de avanzar, el equipo del Vasco ya sabe quién lo espera en la próxima instancia.

Si Boca clasifica, ¿dónde y contra quién juega por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Si Boca logra superar a O’Higgins en su cruce por los playoffs de la Copa Sudamericana, su panorama para la próxima instancia ya está trazado en el cuadro del torneo:

El rival: el Xeneize se enfrentará en los octavos de final ante Recoleta . El equipo paraguayo ya se aseguró su lugar en esta llave luego de finalizar como puntero en el grupo D del certamen.

el Xeneize se enfrentará en los octavos de final ante . El equipo paraguayo ya se aseguró su lugar en esta llave luego de finalizar como puntero en el grupo D del certamen. Sede, fecha y horario: la ida será en la semana del 12 de agosto en La Bombonera, mientras que la revancha será una semana más tarde en Paraguay. Tanto el día exacto como los horarios todavía no se han definido.

De esta manera, si el equipo de Rodolfo Arruabarrena logra avanzar de fase, ya sabe que le espera un rival paraguayo para meterse entre los ocho mejores del certamen internacional.

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El cuadro de la Copa Sudamericana 2026