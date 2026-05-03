Colapinto cerró un fin de semana excepcional: demostró que es un piloto de primer nivel y le ganó a Gasly

Mucha felicidad y mucho alivio por el octavo puesto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, porque queda comprobado que, con las herramientas necesarias, el argentino de Alpine rinde y además es un piloto de primer nivel.

Hoy, Colapinto ha hecho una carrera excepcional, cerrando un fin de semana fantástico, con dos clasificaciones en el octavo lugar. Ayer tuvo mala suerte en la largada de la carrera sprint cuando, por largar bien, quedó en un lugar incómodo. Y, a partir de eso, terminó perdiendo la posibilidad de sumar puntos. Pero hoy, más allá de una largada que no fue buena, tuvo un rendimiento fenomenal.

Finalmente, el argentino se quedó con ese séptimo lugar que le da puntos y que también le da confianza. El viernes, después de la clasificación, desde Alpine me decían: “Es importante para Franco el tener confianza, sobre todo en el auto”. Por que, al final de cuentas, el piloto vive de la confianza que le tiene que tener al auto para poder empujar, para poder presionar y para poder sacar lo máximo.

Hoy ha sido un manejo sin errores. Hay algo que está muy claro: hay cuatro equipos que están por encima y hoy se consolida Alpine como la quinta mejor escudería. Después podemos ver si Hadjar está, si no está, si da un paso, si está a la altura de Max Verstappen. Entonces, Franco termina metiéndose en ese octavo lugar.

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A ver, desde el punto de vista del equipo, es importantísimo que Alpine logre dar un salto de calidad y estar a este nivel, consolidado como el quinto equipo. Después vendrán las variantes, porque cada carrera es un mundo distinto, pero estar ahí, en el quinto lugar, otorga una expectativa realmente muy grande para el futuro.

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Para Colapinto, no solamente es importante el octavo lugar, sino también el hecho de haberle ganado a Pierre Gasly, su compañero de equipo, durante prácticamente todo el fin de semana. Ayer, en la sprint, le ganó el francés por esa largada, pero Franco lo superó en la clasificación del viernes, en la clasificación del sábado y en la carrera de hoy.

No hay duda, nunca hubo duda. Pero Colapinto necesitaba un resultado así. Todo lo que venga a partir de ahora será bueno y mejor, porque ese es el lugar que le corresponde a Alpine en la Fórmula 1: pelear por el quinto puesto. Fin de semana impecable, gran trabajo, felicidad, alivio, muchas sonrisas y mucha fiesta. Colapinto ha cerrado un gran fin de semana.

Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos George Russell (Mercedes) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos Lando Norris (McLaren) – 51 puntos (+1) Lewis Hamilton (Ferrari) – 49 puntos (-1) Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos (+2) Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos (-1) Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (-1) Liam Lawson (RB) – 10 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos (+5) Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos (-1) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos (-1) Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos (-2) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto (-1) Alex Albon (Williams) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos