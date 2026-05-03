Al Nassr perdió y peligra el primer título de Cristiano Ronaldo en Arabia: cómo está la lucha por los 1.000 goles con Messi

Este domingo, Al Nassr perdió 3-1 ante Al Qadsiah por una nueva jornada de la Saudi Pro League, en un duelo determinante para la tabla de posiciones. A pesar de estar en cancha, Cristiano Ronaldo no pudo marcar para ayudar a su equipo y tampoco para sumar en su objetivo personal de cara a los 1.000 goles, donde pelea cabeza a cabeza con Lionel Messi que venía de anotar.

Cabe recordar que solamente faltan 3 fechas, por lo que se trataba de un cotejo ideal para que el conjunto amarillo saque la ventaja suficiente para empezar a acariciar el título doméstico antes de la recta final. Vale resaltar que el astro portugués todavía no salió campeón en Arabia Saudita, lo que significa que es uno de sus principales anhelos en estos momentos de su carrera.

Cristiano Ronaldo, astro portugués de Al Nassr. (Getty Images)

Lo cierto es que Al Nassr tiene 79 puntos y se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de la Saudi Pro League, incluso a pesar de esta reciente derrota ante Al Qadsiah. Su principal escolta es Al Hilal con 74 unidades, que lo sigue de cerca y no le pierde pisada. Pero un detalle clave a entender es que su rival tiene un partido menos y todavía deben enfrentarse entre sí.

Este contexto hace que la caída de este domingo complique todo el panorama, ya que Al Hilal podría quedar a 2 puntos al término de esta jornada, aún con el cruce pendiente. El momento crucial de la temporada que prácticamente definirá al próximo campeón será el próximo martes 12 de mayo, cuando jueguen entre sí por la anteúltima fecha del campeonato doméstico de Arabia Saudita.

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Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 970 goles convertidos y está a solamente 30 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 906 goles y se encuentra a 64 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 94 conversiones.

Lionel Messi, astro argentino de Inter Miami.

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