Franco Colapinto, positivo tras salir 7° en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: “Vamos por buen camino”

Este domingo se completó el Gran Premio de Miami, en el que se quedó con el primer lugar y Kimi Antonelli sumó un nuevo triunfo en la Fórmula 1. En ese sentido, fue una magnífica carrera para Franco Colapinto, que terminó 7° y selló un fin de semana espectacular, igualando así su mejor desempeño en Bakú en 2024. Por otro lado, Pierre Gasly debió abandonar.

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Después de meter Q3 en las clasificaciones de la Sprint y de la carrera, el piloto argentino terminó décimo y séptimo respectivamente, completando una actuación muy buena de cara al futuro que lo llena de confianza a sí mismo y puertas adentro de Alpine. En ese contexto, luego de su participación sobre la pista de la reconocida ciudad estadounidense, el pilarense rompió el silencio.

Franco Colapinto en el GP de Miami. (Getty Images)

Lo cierto es que, tras salir octavo en el GP de Miami, Franco manifestó: “Muy feliz. Contento con los puntos, por el resultado y la mejoría“. Pocos segundos más tarde, el hombre de Alpine redobló la apuesta y expresó: “La performance que tuvimos este fin de semana fue muy positiva. Agradecido al equipo por el esfuerzo, que trajo a las mejoras. Me ayudaron a ser más competitivo“.

Inmediatamente después, el bonaerense continuó: “Estoy feliz de haber encontrado el rumbo. Fue un finde lindo“. Además, se refirió al inicio de la carrera y sostuvo: “La largada muy complicada. Algo pasó en el turbo, no tenía presión ni potencia. Pude recuperar haciendo unas buenas primeras curvas”. Por último, sentenció: “Hay que seguir laburando para mejorar, pero vamos por buen camino“.

🇦🇷🗣️ "CONTENTO CON LOS PUNTOS Y MUY AGRADECIDO CON EL EQUIPO… VAMOS POR BUEN CAMINO"



Franco Colapinto y su punto de vista de su gran actuación en el #MiamiGP.



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Resultados del GP de Miami de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Ollie Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

DNF – Nico Hulkenberg (Audi)

DNF – Isack Hadjar (Red Bull)

DNF – Pierre Gasly (Alpine)

DNF – Liam Lawson (RB)

🤝 COLAPINTO SALUDÓ AL GANADOR DEL #MIAMIGP



El momento del abrazo de Franco con Kimi Antonelli. ¿Qué chiste le habrá dicho el argentino?



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Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 puntos George Russell (Mercedes) – 80 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos Lando Norris (McLaren) – 51 puntos (+1) Lewis Hamilton (Ferrari) – 49 puntos (-1) Oscar Piastri (McLaren) – 43 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 26 puntos (+2) Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos (-1) Pierre Gasly (Alpine) – 16 puntos (-1) Liam Lawson (RB) – 10 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos (+5) Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos (-1) Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos (-1) Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos (-2) Esteban Ocon (Haas) – 1 punto (-1) Alex Albon (Williams) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos