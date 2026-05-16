A tres días de jugar con Boca, Cruzeiro empató con Palmeiras utilizando todos sus titulares bajo la lluvia

Mientras Boca ultima detalles para una nueva noche copera en la Bombonera desde hace una semana, Cruzeiro llegará con rodaje y un examen de alta exigencia encima. Es que este sábado el conjunto brasileño empató 1-1 frente a Palmeiras por el Brasileirao, en un encuentro disputado bajo un diluvio y utilizando una base de titulares muy similar a la que se perfila para visitar este martes a las 21.30 al Xeneize por la quinta fecha de la Copa Libertadores.

La Raposa golpeó rápido en el Allianz Parque. A los pocos minutos de juego, el ecuatoriano Keny Arroyo (que no jugará ante Boca por haber sido expulsado ante Universidad Católica) sacó un potente remate al seguno palo y abrió el marcador. Sin embargo, Palmeiras reaccionó enseguida y llegó al empate gracias a Felipe Anderson.

Después de un arranque cargado de emociones, el partido perdió intensidad ofensiva y se volvió mucho más físico y trabado, condicionado también por las fuertes lluvias. Finalmente, la sensación fue que Cruzeiro, gracias a una destacada actuación de su arquero, terminó rescatando un punto importante ante el líder del campeonato y extendió el crecimiento a nivel resultados que viene mostrando bajo la conducción de Artur Jorge.

Cómo afronta Boca el partido ante Cruzeiro

Ahora, toda la atención del conjunto de Belo Horizonte estará puesta en la Copa Libertadores. Cruzeiro visitará este martes a Boca en un partido determinante para ambos pensando en la clasificación a los octavos de final. El panorama para el Xeneize quedó abierto después del empate entre los brasileños y Universidad Católica en la fecha pasada. Actualmente, el equipo de Claudio Úbeda depende de sí mismo para avanzar y sabe que un triunfo este martes en la Bombonera lo dejaría muy bien posicionado de cara a la última jornada.

Incluso, a Boca podría alcanzarle con empatar ante Cruzeiro y luego vencer a Universidad Católica en la última fecha. En cambio, si derrota al conjunto brasileño pero luego iguala con los chilenos, necesitaría que la victoria ante la Raposa sea por una diferencia amplia para evitar complicaciones con la diferencia de gol. El peor escenario sería perder este martes: en ese caso, necesitaría que Católica no le gane a Barcelona y luego quedaría obligado a ganarle a los chilenos en La Bombonera.

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