Mientras Miguel Borja ganaba 3 millones en River, esto cobra Edinson Cavani en Boca

La reestructuración del plantel de River de cara a la temporada 2026 implicará movimientos significativos, no solo en lo futbolístico, sino también en lo financiero. Una de las bajas será la de Miguel Ángel Borja, quien tras tres años y medio en la institución se marchará en condición de libre a partir del próximo 31 de diciembre.

La operación que depositó al Colibrí en Núñez representó una fuerte inversión por parte de River, quien desembolsó una suma cercana a los 8,6 millones de dólares para adquirir su ficha al Junior de Barranquilla. Además, esta erogación vino acompañada de un suculento acuerdo contractual, de nivel internacional, el cual ahora dejará de pesar en las arcas del club, permitiendo oxigenar la tesorería para afrontar el nuevo mercado de pases.

Según pudo saber Bolavip, el acuerdo de Borja con River estipulaba un salario de 3 millones de dólares anuales. Sin dudas, esta cifra colocaba al artillero entre los puestos más altos de la pirámide salarial del fútbol argentino, justificándose con goles en más de una oportunidad, aunque no fue así durante sus últimos meses en el club.

La diferencia económica con Edinson Cavani

En la Ribera, la estructura de costos tiene a Edinson Cavani como a uno de su principales exponentes. El uruguayo, quien arribó al país en 2023 es considerado por Juan Román Riquelme como “el extranjero más importante que haya jugado en la historia del fútbol argentino“. De todas formas, hay un dato que resulta llamativa si se lo compara con Borja. Pese a este estatus y a la trayectoria de élite que arrastra el Matador, su remuneración se ubicaría un escalón por debajo de lo que River pagaba por el Colibrí.

Según informó Bolavip al momento de su llegada, el acuerdo entre Cavani y Boca se cerró por una cifra cercana a los 2,7 millones de dólares anuales. Si bien se trata de un contrato top para la economía nacional y refleja el esfuerzo del club por mantener la jerarquía del delantero, quien tiene vínculo hasta fines de 2026 y buscaría retirarse con la camiseta azul y oro, el monto es inferior a los 3 millones que embolsaba Borja. Una de las tantas curiosidades que brinda el fútbol argentino.

Datos clave

Miguel Ángel Borja se marcha libre de River el 31 de diciembre .

se marcha libre de el . 3 millones de dólares anuales cobraba el colombiano en el club de Núñez.

anuales cobraba el colombiano en el club de Núñez. Edinson Cavani gana 2,7 millones de dólares en Boca, cifra inferior a Borja.

Publicidad

Publicidad

ver también Conmebol publicó el ranking de equipos para 2026: la llamativa posición de River y Boca pese a no haber ganado nada