Sin minutos en Boca, la propuesta que le hicieron a Edinson Cavani para jugar en otro club: “Sigue para siempre”

En los últimos partidos, Edinson Cavani perdió protagonismo en Boca a causa de las lesiones y el bajo rendimiento futbolístico. Tal es así que no pudo estar presente en la eliminación ante Racing en el Torneo Clausura debido a que sufrió una molestia en la zona lumbar.

En este contexto, Gustavo Matosas, entrenador de Danubio, club en el que surgió el uruguayo, habló en una entrevista con Minuto 1 y allí reveló que desean la vuelta del experimentado delantero de 38 años, a pesar de que tiene contrato con el Xeneize por un año más.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que expresa su deseo de contar con el ex PSG y Manchester United. En la oportunidad anterior, generó el enojo del futbolista y es por eso que afirmó que si tiene que irse para que regrese, no tendrá problemas en hacerlo.

“A Cavani le dije: acá en Danubio te queremos mucho, sos tan importante que el día que quieras volver el equipo es tuyo Edi. Algunos lo entendieron mal. La propuesta sigue para siempre”, afirmó respecto al deseo de querer contar con el delantero de Boca para la próxima temporada.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Cavani quedó muy molesto, hasta mandó a alguien a llamarme. Si él quisiera volver a Danubio yo podría hasta irme para que él se quede muy tranquilo. Es un tipo terco, por eso ha sido un gran goleador toda la vida, como Suárez. Está entre los 10 mejores goleadores del mundo”.

Así las cosas, el uruguayo será quien defina su futuro, ya que tiene contrato con el Xeneize por un año más. En cuanto a su intención, todo indica que respetará su vínculo con el club y se quedará para disputar la temporada 2026, con la Copa Conmebol Libertadores como gran objetivo.

Cavani es buscado por Danubio.

Los números de Edinson Cavani en la temporada

A lo largo de la temporada, el delantero uruguayo de 38 años disputó un total de 24 partidos, en los que convirtió cinco goles y aportó dos asistencias en 1656 minutos. Además, sufrió siete lesiones, por lo que se perdió 16 encuentros.

