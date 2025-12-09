7 años y contando: Boca no pierde 3-1 desde la final de Madrid

Se cumplieron 7 años del 9 de diciembre de 2018, el día en el que River le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca. Los goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez no solo significaron la victoria más importante en la historia del Millonario, sino también la última derrota 3 a 1 para el Xeneize hasta el día de hoy.
Increíblemente, en más de 350 partidos jugados desde aquella final en el Santiago Bernabéu entre torneos locales, copas nacionales e internacionales, el equipo de la Ribera nunca volvió a caer por ese resultado. Alguna que otra vez estuvo cerca, pero no se volvió a repetir.
En todo este tiempo, Boca sufrió derrotas fuertes por 2 a 1, 3 a 0 e incluso goleadas 4 a 0, quedando muchas veces a un gol de romper esa “racha”. Un detalle que no deja de ser una curiosidad y que no influyó para nada en el día a día de la institución.
En contraparte, River sí volvió a ganar 3 a 1. De hecho, lo hizo en nueve oportunidades desde la final de Madrid, siendo la última en la fecha 1 del Torneo Clausura 2025 ante Platense en el Monumental, el pasado 13 de julio.
Las veces que Boca estuvo cerca de perder 3 a 1
- 0-3 vs. Atlético Paranaense (2019) – Copa Libertadores
- 0-3 vs. Santos (2020) – Copa Libertadores
- 0-3 vs. Banfield (2022) – Liga Profesional
- 0-3 vs. Patronato (2022) – Liga Profesional
- 0-4 vs. Godoy Cruz (2023) – Liga Profesional
- 0-3 vs. Tigre (2024) – Copa de la Liga
Las victorias de River 3 a 1 desde la final de Madrid
- vs. Godoy Cruz (2020) – Copa Diego Maradona
- vs. Central Córdoba (SdE) (2021) – Liga Profesional
- vs. San Lorenzo (2021) – Liga Profesional
- vs. Instituto (2023) – Liga Profesional
- vs. Arsenal de Sarandí (2023) – Copa de la Liga
- vs. Tigre (2024) – Liga Profesional
- vs. Banfield (2024) – Liga Profesional
- vs. Urawa Red Diamonds (2025) – Mundial de Clubes (Fase de Grupos)
- vs. Platense (2025) – Liga Profesional
La chicana de River a Boca en el séptimo aniversario
Con motivo del séptimo aniversario de la conquista, las redes sociales oficiales de River compartieron un video recordando la gesta con algunos de los momentos más importantes de aquella Libertadores. El detalle: fue publicado a las 9:12, con un guiño a aquella fecha que quedó marcada a fuego en la historia del club de Núñez.
- 7 años del triunfo de River ante Boca con goles de Pratto, Quintero y Martínez.
- Boca no volvió a perder 3 a 1 en más de 350 partidos posteriores.
- River ganó nueve veces 3 a 1 desde Madrid, la última ante Platense.
