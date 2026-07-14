Sin Villa, ni Montero: los 22 jugadores de Boca que viajarán a Rosario para enfrentar a Sarmiento por Copa Argentina

Boca Juniors está listo para disputar su primer partido oficial en el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. El Vasco tendrá su re-debut por Copa Argentina, este jueves ante Sarmiento de Junín por los 16avos de final y en el Estadio Marcelo Bielsa.

Si bien el Xeneize cuenta con tres incorporaciones, solamente podrá contar con uno de ellos: Leandro Lozano, que tuvo minutos en el amistoso ante Athletico Paranaense en Salta. Por el contrario, Sebastián Villa y Álvaro Montero, los refuerzos más recientes, todavía no estarán a disposición del DT.

Para colmo, Adam Bareiro y Tomás Belmonte también serán baja para Arruabarrena en este compromiso, ambos lesionados. Son dos ausencias sensibles, teniendo en cuenta la importancia del paraguayo en el primer semestre y que el volante es el reemplazante natural de Leandro Paredes, hoy en el Mundial.

El regreso positivo pasa por el nombre de Tomás Aranda, que regresado de la gira con la Selección Argentina hasta el comienzo del Mundial, ya disfrutó unas breves vacaciones, se puso a punto y hoy podrá jugar por Copa Argentina.

Tomás Aranda, de regreso en Boca. (Foto: Getty)

Los jugadores que Arruabarrena convocará ante Sarmiento

ARQUEROS : Leandro Brey y Javier García.

: Leandro Brey y Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. MEDIOCAMPISTAS : Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco, Tomás Aranda y Kevin Zenón.

: Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco, Tomás Aranda y Kevin Zenón. DELANTEROS: Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero y Milton Giménez.

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El movido arranque de semestre que le espera a Boca

Boca no deberá esperar ni a la finalización del Mundial 2026 para arrancar a competir oficialmente. Su primera parada será este jueves 16 de julio, cuando enfrente a Sarmiento en el marco de los dieciseisavos de la Copa Argentina, en Rosario.

Siete días después, el 23 del mismo mes, recibirá a O’Higgins por el choque de ida del Repechaje de la Sudamericana. El fin de semana siguiente, será visitante de Deportivo Riestra por la primera jornada del Clausura. Luego, viajará a Chile para la revancha copera.

Datos clave

Rodolfo Arruabarrena re-debutará como DT de Boca contra Sarmiento el jueves 16 de julio.

re-debutará como DT de Boca contra Sarmiento el jueves 16 de julio. Sebastián Villa y Álvaro Montero no están convocados para jugar en Rosario.

no están convocados para jugar en Rosario. 22 jugadores viajan a Rosario, siendo Leandro Lozano el único refuerzo disponible.