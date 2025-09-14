Riquelme los buscó para Boca: los dos entrenadores que Independiente tiene en carpeta para reemplazar a Vaccari

Luego de la derrota 1 a 0 contra Banfield en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, Independiente se quedó sin director técnico debido a que Julio Vaccari decidió presentar la renuncia tras llegar a los 10 partidos sin conocer la victoria, en una racha en la que quedó eliminado de Copa Sudamericana y Copa Argentina.

Si bien la práctica del lunes de cara al duelo contra San Lorenzo en Avellaneda será comandada por Carlos Matheu, técnico de la Reserva, y Eduardo Tuzzio, la dirigencia del Rojo ya trabaja en el posible reemplazante. En este contexto, tiene dos DTs en carpeta que fueron buscados por Juan Román Riquelme para Boca.

Es que, según lo informado por la periodista de TNT Sports, Sabrina Otaegui, Independiente tiene en carpeta a Luis Zubeldía y Gustavo Quinteros, dos entrenadores por los que Riquelme tuvo interés desde que asumió como dirigente en el Xeneize, a fines de 2019.

En cuanto a Zubeldía, se encuentra sin trabajo desde su paso por San Pablo de Brasil, donde dejó su cargo este año. En el medio, sonó para dirigir a la Selección de Venezuela tras la destitución del ‘Bocha’ Batista, pero por el momento no tuvo negociaciones formales para asumir.

Por otro lado, Quinteros también está libre. Tras un corto mandato en Gremio de Porto Alegre, el entrenador que salió campeón con Vélez en 2024 se encuentra a la espera de nuevas ofertas para continuar su carrera, y la prioridad es el fútbol argentino, por lo que podría inclinar la balanza para Independiente.

“Hoy por hoy me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino, que estuve trabajando muchos años afuera y la idea mía es estar con la familia, estar en Argentina y esperemos que salga algo interesante“, comentó Quinteros tiempo atrás en diálogo con el Diario Olé.

Publicidad

Publicidad

Los números de Julio Vaccari en Independiente

Desde su arribo en junio de 2024, Julio Vaccari llegó a Independiente y rápidamente le bajó su línea de juego a los futbolistas del club y el equipo empezó a tener grandes destellos. En el lapso que estuvo a cargo del plantel profesional del Rojo, dirigió un total de 61 partidos oficiales, entre los que acumuló: 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas.

ver también Clima caliente en Independiente: los hinchas explotaron en su regreso al Libertadores de América